जाली नोट तस्कर की मौत पर थाना व जेल प्रशासन आमने-सामने: एक दूसरे पर डाल रहे जिम्मेदारी; PMCH में पड़ा रहा शव

पश्चिम बंगाल के एक कैदी की पटना के बेउर जेल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि जेल प्रशासन का यह मानना है कि बीमारी के दौरान इलाज के क्रम में पटना के पीएमसीएच में गुरुवार को उसकी मौत हुई है। कैदी की मौत को लेकर पटना के बेउर जेल प्रशासन और पीरबहोर थाना के बीच शव के डिस्पोजल को लेकर विवाद शुरू हो गया।

जाली नोट तस्कर की मौत पर थाना व जेल प्रशासन आमने-सामने। जागरण

संवाद सूत्र, फुलवारी शरीफ: पश्चिम बंगाल के एक कैदी की पटना के बेउर जेल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि जेल प्रशासन का यह मानना है कि बीमारी के दौरान इलाज के क्रम में पटना के पीएमसीएच में गुरुवार को उसकी मौत हुई है। कैदी की मौत को लेकर पटना के बेउर जेल प्रशासन और पीरबहोर थाना के बीच शव के डिस्पोजल को लेकर विवाद शुरू हो गया। जेल प्रशासन का कहना था कि कैदी की मौत पीएमसीएच में इलाज के दौरान हुई है, इसलिए यह जिम्मेदारी पीरबहोर थाना को बनती है। पीरबहोर थाना प्रभारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि बंदी बेऊर जेल का था, इसलिए शव को डिस्पोजल कराने की जिम्मेदारी बेऊर जेल की है। इसे लेकर कैदी की डेड बॉडी पटना के पीएमसीएच में पड़ा रहा। जाली नोटों की तस्करी में हुआ था गिरफ्तार पश्चिम बंगाल का निवासी गुलाम मुर्तजा जाली नोट के कारोबार में फरवरी 2021 से बेउर जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह अचानक गुलाम मुर्तजा की तबीयत बिगड़ी और इलाज के लिए उन्हें पटना के पीएमसीएच भेजा गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कैदी की मौत के बाद बेऊर जेल और पटना के पीरबहोर थाना पुलिस एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी डालती रही। परिजनों को दी गई सूचना गुलाम मुर्तजा के मृत्यु की सूचना उन्होंने उनके परिजनों को पश्चिम बंगाल दिया है। पश्चिम बंगाल से उनके परिजन गुरुवार की सुबह चले हैं। उनके पटना पहुंचने में शाम हो सकती है। इस बीच लोगों ने आरोप लगाया कि जब वे पीएमसीएच पहुंचे तो देखा कि गुलाम मुर्तजा का शव यूं ही पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने वहां के कर्मियों से पोस्टमार्टम की बात कही तो पोस्टमार्टम के बदले में उनसे पैसे की मांग की गई।

Edited By: Mohit Tripathi