ECR को आज मिलेगा नया बॉस! डिंपी गर्ग संभालेंगे पूर्व मध्य रेलवे की कमान, इन चुनौतियों पर रहेगी नजर

जागरण संवाददाता, पटना। पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर), हाजीपुर को मंगलवार से नया महाप्रबंधक मिलने जा रहा है। वरिष्ठ रेल अधिकारी डिंपी गर्ग आज ईसीआर की कमान संभालेंगे। 1990 बैच के भारतीय रेल यांत्रिक सेवा (आइआरएसएमई) अधिकारी डिंपी गर्ग की नियुक्ति को केंद्र सरकार की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है।

25 जुलाई को जारी हुआ था नियुक्ति आदेश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से 25 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार डिंपी गर्ग की नियुक्ति रेलवे मंत्रालय के प्रस्ताव पर हुई है। उन्हें पे मैट्रिक्स के लेवल-16 में एक्स-कैडर पद पर ईसीआर का महाप्रबंधक बनाया गया है।

वर्तमान में डिंपी गर्ग उत्तर रेलवे में प्रधान मुख्य मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। रेलवे के मैकेनिकल, सुरक्षा और परिचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दायित्वों का अनुभव उनके पास है। DRM से रेलवे बोर्ड तक संभाल चुके हैं जिम्मेदारी डिंपी गर्ग दिल्ली मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) भी रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में परिचालन, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं से जुड़े कई कार्य हुए। वह रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं।

उनके अनुभव को देखते हुए ईसीआर में उनकी नई भूमिका को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार समेत ईसीआर के बड़े रेल नेटवर्क पर उनकी कार्यशैली का असर देखने को मिलेगा। छत्रसाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद संभालेंगे पद ईसीआर के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह सोमवार को सेवानिवृत्त हो गए। उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद मंगलवार से डिंपी गर्ग नए महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। छत्रसाल सिंह के कार्यकाल में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं से जुड़े कई कार्यों को गति मिली। अब नए महाप्रबंधक के सामने इन योजनाओं को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी। यात्री सुविधा से सुरक्षा तक होंगी बड़ी चुनौतियां डिंपी गर्ग के सामने ईसीआर के विस्तृत रेल नेटवर्क में आधारभूत संरचना की परियोजनाओं को गति देना बड़ी प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही यात्री सुविधाओं का विस्तार, माल ढुलाई क्षमता बढ़ाना और रेल परिचालन को और सुरक्षित बनाना भी अहम चुनौती रहेगी।