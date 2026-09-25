डिजिटल हेल्थ में बिहार का डंका, बेगूसराय को मिला राष्ट्रीय सम्मान; बना Best Performing Model District
बेगूसराय जिले को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर "Best Performing Model District" का ...और पढ़ें
HighLights
बेगूसराय को मिला "Best Performing Model District" का सम्मान।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुरस्कृत।
बिहार की डिजिटल स्वास्थ्य यात्रा को मिली राष्ट्रीय पहचान।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के डिजिटल स्वास्थ्य क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बेगूसराय जिले को 5 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों की श्रेणी में “Best Performing Model District” के सम्मान से नवाजा गया है।
यह उपलब्धि बिहार में डिजिटल हेल्थ सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की राष्ट्रीय पहचान के तौर पर देखी जा रही है।
विज्ञान भवन में मिला राष्ट्रीय सम्मान
यह सम्मान आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के आठ वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के पांच वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित ‘आरोग्य मंथन 2026’ कार्यक्रम में प्रदान किया गया।
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार की ओर से स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव सह बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा को यह पुरस्कार प्रदान किया।
डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम से जुड़ रहे संस्थान
बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के नेतृत्व में राज्य में ABDM के विभिन्न घटकों को लागू करने और उनका विस्तार करने का काम किया जा रहा है।
इसके तहत स्वास्थ्य संस्थानों और स्वास्थ्यकर्मियों को डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही नागरिकों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।
बेगूसराय की उपलब्धि में कई स्तरों का योगदान
बेगूसराय को मिला यह सम्मान किसी एक विभाग या टीम की उपलब्धि नहीं, बल्कि जिला प्रशासन, जिला ABDM टीम, स्वास्थ्य संस्थानों, स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य संबंधित पक्षों के समन्वित प्रयास का परिणाम बताया गया है।
जिले में डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए किए गए कार्यों को राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली है।
बिहार की डिजिटल स्वास्थ्य यात्रा को मिली रफ्तार
बेगूसराय का राष्ट्रीय सम्मान बिहार के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डिजिटल तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक व्यवस्थित और सुलभ बनाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है।
जिले का प्रदर्शन दूसरे क्षेत्रों के लिए भी एक मॉडल के रूप में सामने आया है। इस उपलब्धि से राज्य में ABDM के क्रियान्वयन को और गति मिलने की उम्मीद है।
राष्ट्रीय मंच पर चमका बिहार का बेगूसराय
बेगूसराय को मिला Best Performing Model District का पुरस्कार जिले की डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति ने इस उपलब्धि के लिए जिला प्रशासन, ABDM टीम, स्वास्थ्य संस्थानों, स्वास्थ्यकर्मियों और सभी संबंधित हितधारकों को बधाई दी है।
राष्ट्रीय सम्मान मिलने के बाद अब राज्य में डिजिटल हेल्थ सेवाओं के विस्तार की दिशा में आगे की तैयारियों पर फोकस रहेगा।