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धनबाद से कोयम्बत्तूर के लिए गया होकर चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल

By Vidya Sagar Edited By: Rajat Mourya
Updated: Thu, 20 Aug 2026 06:30 AM (IST)

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए धनबाद और कोयम्बत्तूर के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू की है। यह ट्रेन गया सहित कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी और 22 अगस्त से नियमित रूप से चलेगी, जिससे लंबी दूरी की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

धनबाद से कोयम्बत्तूर के लिए गया होकर चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस

धनबाद से कोयम्बत्तूर के लिए गया होकर चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस

HighLights

  1. धनबाद-कोयम्बत्तूर अमृत भारत एक्सप्रेस का नया परिचालन शुरू।

  2. ट्रेन गया, डीडीयू, नागपुर सहित कई शहरों से गुजरेगी।

  3. 22 अगस्त से नियमित सेवा, लंबी दूरी की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

जागरण संवाददाता, पटना। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने धनबाद और कोयम्बत्तूर के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस (Amrit Bharat Express) चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन गोमो, कोडरमा, गया, डीडीयू, प्रयागराज छिवकी, जबलपुर, नागपुर, बल्लारशाह, वरंगल, विजयवाड़ा, गुडूर, काटपाडी, जोलारपेट्टै और ईरोड के रास्ते चलेगी।

धनबाद से ट्रेन का नियमित परिचालन 22 अगस्त से प्रत्येक शनिवार और कोयम्बत्तूर से वापसी में 25 अगस्त से प्रत्येक मंगलवार को होगा।

22363 धनबाद-कोयम्बत्तूर अमृत भारत एक्सप्रेस

गाड़ी संख्या 22363 धनबाद-कोयम्बत्तूर अमृत भारत एक्सप्रेस धनबाद से शनिवार को 16.10 बजे रवाना होगी।

16.40 बजे नेसुब गोमो, 17.00 बजे पारसनाथ, 17.23 बजे हजारीबाग रोड, 18.02 बजे कोडरमा, 19.30 बजे गया, 20.21 बजे अनुग्रह नारायण रोड, 20.40 बजे डेहरी आन सोन, 20.56 बजे सासाराम, 21.30 बजे भभुआ रोड और 22.40 बजे डीडीयू पहुंचेगी। इसके बाद अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए सोमवार को 18.30 बजे कोयम्बत्तूर पहुंचेगी।

22364 कोयम्बत्तूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस

गाड़ी संख्या 22364 कोयम्बत्तूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार को 07.50 बजे कोयम्बत्तूर से रवाना होगी।

गुरुवार को 05.05 बजे डीडीयू, 05.56 बजे भभुआ रोड, 06.30 बजे सासाराम, 06.48 बजे डेहरी आन सोन, 07.03 बजे अनुग्रह नारायण रोड, 08.55 बजे गया, 10.25 बजे कोडरमा, 11.00 बजे हजारीबाग रोड, 11.18 बजे पारसनाथ और 11.48 बजे नेसुब गोमो पहुंचेगी। इसके बाद 13.00 बजे धनबाद पहुंचेगी।

अमृत भारत एक्सप्रेस में कुल 22 कोच होंगे। इनमें आठ शयनयान श्रेणी, 11 सामान्य द्वितीय श्रेणी, एक पेंट्रीकार और दो एलएसएलआरडी कोच शामिल हैं।

नई ट्रेन के परिचालन से झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच लंबी दूरी की रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

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