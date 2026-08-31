कौन हैं देवेश कुमार? दीपक प्रकाश के लिए छोड़ी थी MLC की कुर्सी, अब बने बिहार राज्य योजना पर्षद के उपाध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा के पूर्व विधान परिषद सदस्य देवेश कुमार को बिहार राज्य योजना पर्षद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। योजना एवं विकास विभाग की ओर से सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार वे अगले तीन वर्षों तक इस पद पर रहेंगे। उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए उन्हें मंत्री का दर्जा भी मिलेगा।

देवेश कुमार की नई जिम्मेदारी को भाजपा में उनकी सक्रिय भूमिका और संगठन के प्रति योगदान से जोड़कर देखा जा रहा है। वे वर्तमान में मिजोरम भाजपा के राज्य प्रभारी हैं और पार्टी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं।

दीपक प्रकाश के लिए छोड़ी थी MLC की कुर्सी देवेश कुमार वर्ष 2021 में राज्यपाल कोटे से बिहार विधान परिषद के सदस्य बने थे। उनका कार्यकाल अगले साल मार्च तक था, लेकिन पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के लिए उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।

दीपक प्रकाश जब मंत्री बने थे, तब वे किसी सदन के सदस्य नहीं थे। मंत्री पद पर बने रहने के लिए उनका किसी सदन का सदस्य होना जरूरी था। इसी वजह से देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर दीपक प्रकाश का राज्यपाल कोटे से विधान परिषद में मनोनयन किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, फिर बनी राह दीपक प्रकाश के विधान परिषद में मनोनयन से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एनडीए के शीर्ष नेतृत्व की पहल पर देवेश कुमार ने अपनी विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा दिया था।

अब राज्य योजना पर्षद के उपाध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति को राजनीतिक गलियारों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के तौर पर देखा जा रहा है। उन्हें तीन साल के लिए यह पद दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानी के पौत्र, पत्रकारिता से राजनीति तक का सफर देवेश कुमार स्वतंत्रता सेनानी यमुना कार्यी के पौत्र हैं। सक्रिय राजनीति में आने से पहले उन्होंने पत्रकार के तौर पर विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम किया था। बाद में भाजपा से जुड़कर उन्होंने संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं। वर्तमान में वह मिजोरम भाजपा के राज्य प्रभारी के रूप में पार्टी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब योजना पर्षद में निभाएंगे अहम भूमिका राज्य योजना पर्षद के उपाध्यक्ष के तौर पर देवेश कुमार को राज्य की विकास योजनाओं और नीतिगत विषयों से जुड़े कामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। मंत्री का दर्जा मिलने के कारण उनकी नई जिम्मेदारी का राजनीतिक महत्व भी बढ़ गया है।