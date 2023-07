उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर बहाली हो रही है। जल्द ही स्वास्थ्य विभाग की नियुक्ति के लिए पब्लिक हेल्थ कैडर का गठन किया जाएगा। उन्होंने पूछा कि वह लालू प्रसाद के रेल मंत्रित्व काल में रेलवे के नियमों को कैसे प्रभावित कर सकते थे। उनका जन्म नौ नवंबर 1989 को हुआ। उन्होंने चार्जशीट को लेकर कहा कि जनता सब देख रही है।

'झूठ की फैक्ट्री चला रही भाजपा', तेजस्वी बोले- जनता जल्द ताला लगा देगी, चार्जशीट को लेकर कही ये बात

Your browser does not support the audio element.

HighLights तेजस्वी ने कहा- भाजपा का वाशिंग पाउडर भी हो गया समाप्त बोले- मुझे मंत्री बने 18 महीने हुए, मैंने कौन सा अपराध कर दिया तेजस्वी ने पूछा- महाराष्ट्र में भुजबल को भाजपा क्यों पहना रही माला

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा पूरे देश में झूठ की फैक्ट्री चला रही है। वह झूठ का उत्पादन करती है। इसका थोक कारोबार करती है। खुद इसे बेचती भी है, लेकिन इस फैक्ट्री के बंद होने का समय आ गया है। उनका वाशिंग पाउडर भी समाप्त हो गया है। इससे भाजपा में शामिल होने वाले दूसरे दलों के दागी नेताओं की धुलाई करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता इस पर ताला लगा देगी। भाजपा को इसका अहसास हो गया है। वे बुधवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्य विपक्षी दल भाजपा की ओर से विधानसभा में इस्तीफे की मांग पर तेजस्वी ने कहा- साल भर पहले कह दिया था कि केंद्र सरकार की एजेंसियां सक्रिय होंगी। मामले बनेंगे और चार्जशीट भी होगा। यह कहीं से अप्रत्याशित नहीं है। अकारण हंगामा कर भाजपा जनता का नुकसान कर रही है। भाजपा सदन के अंदर तार्किक बहस नहीं कर सकती। हमारा संवाद में विश्वास: तेजस्वी उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति और दूसरे सवालों पर मुख्यमंत्री शिक्षक प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों से बातचीत के लिए तैयार हैं। हमारा विश्वास संवाद में है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें आंदोलनरत किसानों और महिला खिलाड़ियों से बातचीत करने की फुर्सत नहीं मिली। बड़े पैमाने पर हो रही बहाली उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर बहाली हो रही है। जल्द ही स्वास्थ्य विभाग की नियुक्ति के लिए पब्लिक हेल्थ कैडर का गठन किया जाएगा। तेजस्वी ने संवाददाताओं से पूछा कि वह लालू प्रसाद के रेल मंत्रित्व काल में रेलवे के नियमों को कैसे प्रभावित कर सकते थे। उनका जन्म नौ नवंबर 1989 को हुआ। लालूजी 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे। उस समय हमारी उम्र कितनी थी? तेजस्वी ने अपने विरुद्ध दायर चार्जशीट पर कहा- जनता सब देख रही है। महाराष्ट्र के छगन भुजबल जेल में रह चुके हैं। अजित पवार चार्जशीटेड हैं। भाजपा ने दोनों को माला पहना दिया। उनके दाग धुल गए?

Edited By: Yogesh Sahu