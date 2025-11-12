Patna Dengue Cases: राजधानी पटना में डेंगू के 21 नए मरीज मिले, कुल संख्या 1588 पहुंची

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को 21 नए मरीज सामने आए, जिसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 1588 हो गई है। सबसे अधिक मरीज बांकीपुर और पाटलिपुत्रा अंचल से मिले हैं, जबकि डेंगू का असर अब भी कई इलाकों में बना हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, अब तक 514 मरीज पीएमसीएच, 307 एनएमसीएच, 55 एम्स पटना, 43 आरएमआरआR, 244 न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, 35 आRजीआRएमएस, 16 एलएनजेपी, 67 जयप्रभा मेदांता, 49 पारस, 33 मेडिवर्सल, 52 कुर्जी, 10 एशियन सिटी, 7 साई, 4 फोर्ड, 12 गीतांजली पैथो, 57 सेन डायग्नोसिस, 37 लाल पैथ लैब, 7 प्रभात लैब और 38 टाटा वन ग्राम लैब में पाए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, ठंड बढ़ने के बावजूद डेंगू संक्रमण का प्रभाव पूरी तरह थमा नहीं है। नगर निगम और स्वास्थ्य टीमों को हॉट स्पॉट इलाकों में फागिंग और लार्वा नष्ट करने के अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

सिविल सर्जन डॉ. अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि मरीजों की संख्या घट रही है, लेकिन अभी सतर्कता जरूरी है। पानी जमा न होने दें और पूर्ण आस्तीन के कपड़े पहनें। पुरुषों की संख्या ज्यादा अब तक मिले 1588 मरीजों में 1092 पुरुष और 496 महिलाएं हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं। इस वर्ग में 609 मरीज मिले हैं। इसके अलावा 0–10 वर्ष: 10, 11–20 वर्ष में 369, 31–40 वर्ष में 213, 41–50 वर्ष में 123, 51–60 वर्ष में 90 एवं 61 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 83 मरीज हैं।