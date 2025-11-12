Patna Dengue Cases: राजधानी पटना में डेंगू के 21 नए मरीज मिले, कुल संख्या 1588 पहुंची
पटना में डेंगू का प्रकोप जारी है, मंगलवार को 21 नए मामले सामने आए और कुल संख्या 1588 तक पहुंच गई। बांकीपुर और पाटलिपुत्र अंचल सबसे अधिक प्रभावित हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, विभिन्न अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने, पानी जमा न होने देने और पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने की अपील की है। 21 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं।
जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को 21 नए मरीज सामने आए, जिसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 1588 हो गई है। सबसे अधिक मरीज बांकीपुर और पाटलिपुत्रा अंचल से मिले हैं, जबकि डेंगू का असर अब भी कई इलाकों में बना हुआ है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, अब तक 514 मरीज पीएमसीएच, 307 एनएमसीएच, 55 एम्स पटना, 43 आरएमआरआR, 244 न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, 35 आRजीआRएमएस, 16 एलएनजेपी, 67 जयप्रभा मेदांता, 49 पारस, 33 मेडिवर्सल, 52 कुर्जी, 10 एशियन सिटी, 7 साई, 4 फोर्ड, 12 गीतांजली पैथो, 57 सेन डायग्नोसिस, 37 लाल पैथ लैब, 7 प्रभात लैब और 38 टाटा वन ग्राम लैब में पाए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, ठंड बढ़ने के बावजूद डेंगू संक्रमण का प्रभाव पूरी तरह थमा नहीं है। नगर निगम और स्वास्थ्य टीमों को हॉट स्पॉट इलाकों में फागिंग और लार्वा नष्ट करने के अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
सिविल सर्जन डॉ. अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि मरीजों की संख्या घट रही है, लेकिन अभी सतर्कता जरूरी है। पानी जमा न होने दें और पूर्ण आस्तीन के कपड़े पहनें।
पुरुषों की संख्या ज्यादा
अब तक मिले 1588 मरीजों में 1092 पुरुष और 496 महिलाएं हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं। इस वर्ग में 609 मरीज मिले हैं। इसके अलावा 0–10 वर्ष: 10, 11–20 वर्ष में 369, 31–40 वर्ष में 213, 41–50 वर्ष में 123, 51–60 वर्ष में 90 एवं 61 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 83 मरीज हैं।
महीनों के हिसाब से डेंगू की रफ्तार
जनवरी से जून तक 53 मरीज, जुलाई में 24, अगस्त में 218, सितंबर में 540, अक्टूबर में 549 और नवंबर में अब तक 204 मरीज सामने आ चुके हैं।
बांकीपुर रहा सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट
बांकीपुर अंचल में सर्वाधिक 509 मरीज मिले हैं। इसमें मुसल्लहपुर घाट, सुलतानगंज, मछुआटोली, बाजार समिति, संदलपुर, भीखनापहाड़ी, कदमकुआं, महेंद्रू और खजांची रोड प्रमुख प्रभावित क्षेत्र हैं।
पाटलिपुत्रा अंचल में 259 मरीज मिले। इसमें बोरिंग रोड, राजाबाजार, इंद्रपुरी, आशियाना, दीघा, एजी कालोनी और एसकेपुरी इलाकों में संक्रमण अधिक है।
अजीमाबाद अंचल में 110 मरीज मिले। इसमें अगमकुआं, बजरंगपुरी, गुलजारबाग और आलमगंज क्षेत्र प्रभावित हैं।
कंकड़बाग अंचल में 92 मरीज मिले। यहां कुम्हरार, हनुमाननगर, भागवतनगर, पोस्टल पार्क, भूतनाथ रोड और जगनपुरा में सर्वाधिक केस मिले हैं।
नूतन राजधानी अंचल में 114 मरीज, जिनमें तारामंडल, सिपारा, मीठापुर और अनीसाबाद प्रमुख हैं। पटना सिटी अंचल में अब तक 43 मरीज पाए गए हैं।
