बिहटा एयरपोर्ट का नाम बदलने की उठी मांग, राज्यसभा में सांसद डॉ. भीम सिंह ने उठाया मुद्दा

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहटा हवाई अड्डे का नाम 'स्वामी सहजानंद सरस्वती अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा' रखने से संबंधित आवाज बुधवार को संसद में गूंजी।

एक विशेष उल्लेख के जरिए सदन में राज्यसभा सदस्य डॉ. भीम सिंह ने सरकार से यह मांग की कि बिहटा हवाई अड्डे का नामकरण 'स्वामी सहजानंद सरस्वती अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिहटा' किया जाए।

उन्होंने कहा कि बिहार की धरती के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर राष्ट्रवादी, समाज सुधारक एवं किसान आंदोलन के अग्रदूत स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों, वंचितों और शोषित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया।

करोड़ों किसान देते हैं सम्मान

अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कर देश में किसान चेतना को नई दिशा दी। स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी बिहार सहित पूरे देश के करोड़ों किसान उन्हें अपने प्रेरणास्रोत के रूप में सम्मान देते हैं।