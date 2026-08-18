बिहार D.El.Ed एडमिशन: आवेदन की आखिरी तारीख 24 अगस्त तक बढ़ी, 27 को आएगी पहली मेरिट लिस्ट

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने संबद्धता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों में डीएलएड सत्र 2026-28 में नामांकन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अभ्यर्थी अब 24 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकेंगे और शुल्क जमा कर सकेंगे।

बोर्ड ने कहा है कि इच्छुक अभ्यर्थी समिति के आधिकारिक पोर्टल https://bsebedled.com पर विस्तारित अवधि में आनलाइन आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा करना सुनिश्चित करेंगे। बोर्ड ने नामांकन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों की तिथियां भी जारी कर दी गई हैं।

जारी समय सारिणी के अनुसार, प्रथम चयन सूची 27 अगस्त को जारी की जाएगी, जिसके आधार पर नामांकन 27 से 31 अगस्त तक किए जाएंगे। इसी अवधि में आवेदकों द्वारा स्लाइड अप प्रक्रिया भी पूरी की जा सकेगी। प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा पोर्टल पर अंतिम सीट अपडेशन एक सितंबर को किया जाएगा।