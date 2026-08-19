तेजस्वी के बचाव में उतरीं रोहिणी पर बरसीं मांझी की बहू, बोलीं- सिंगापुर से आ रहा ज्यादा ज्ञान

राज्य ब्यूरो, पटना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) का पक्ष लेने पर इमामगंज विधायक एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने रोहिणी आचार्य पर तीखा जुबानी हमला किया है।

दीपा ने कहा, बहन रोहिणी, सिंगापुर से ज्ञान कुछ ज्यादा ही आ रहा है, इसलिए जरा जवाब दो...। यही तेजस्वी हैं ना, जिनके बारे में आपने खुद सार्वजनिक रूप से कहा कि संजय यादव, रमीज और तेजस्वी ने आपको परिवार से बाहर कर दिया? फिर आज आप उन्हीं लोगों के बचाव में क्यों खड़ी हो जाती हैं?

दीपा मांझी ने आगे कहा, एक सवाल का जवाब तो दीजिए- क्या तेजस्वी यादव आपको कभी राजद की कमान सौंपेंगे? क्या आपको पार्टी में अपने बराबर की राजनीतिक ताकत देंगे? क्या आपको नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे?

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 17 अगस्त को राजद कार्यालय में पर्वत पुरुष दशरथ मांझी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था।

कार्यक्रम को संबोधित करते समय तेजस्वी यादव के मुंह से गलती से दशरथ मांझी की जगह 'जीतन राम मांझी' का नाम निकल गया। हालांकि, उन्हें तुरंत अपनी भूल का अहसास हुआ और उन्होंने इसे सुधार लिया।

तेजस्वी की इस भूल पर मांझी ने तंज कसा। उन्होंने 'एक्स' पर तेजस्वी पर निशाना साधते हुए लिखा, "नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। शायद रात वाला उतरा नहीं।"

रोहिणी ने किया पलटवार

मांझी के व्यक्तिगत तंज के बाद तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने मोर्चा संभाला और मांझी को कड़े शब्दों में जवाब दिया।

रोहिणी ने अपने पोस्ट में पूछा, "कहीं बीजेपी की श्रेयसी सिंह वाला नशा तो नहीं किया था प्रतिपक्ष के नेता?" उन्होंने मांझी को चुनौती देते हुए कहा कि उनमें श्रेयसी सिंह की गलती पर बोलने की हिम्मत नहीं है।

विवाद में कहां से हुई श्रेयसी सिंह की एंट्री?

स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाषण देते समय श्रेयसी सिंह की भी जुबान फिसल गई थी। उन्होंने अपने संबोधन में महात्मा गांधी को 'राष्ट्रपिता' की जगह 'राष्ट्रपति' और जयप्रकाश नारायण को 'लोकनायक' की जगह 'जनप्रकाश' कह दिया था।