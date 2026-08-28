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दरभंगा का नेहरू स्टेडियम बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, खर्च होंगे 200 करोड़

By Vikash Chandra Pandey Edited By: Rajat Mourya
Updated: Fri, 28 Aug 2026 06:45 PM (IST)

दरभंगा के नेहरू स्टेडियम को लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा।

दरभंगा का नेहरू स्टेडियम बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, खर्च होंगे 200 करोड़ (AI Generated Image)

दरभंगा का नेहरू स्टेडियम बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, खर्च होंगे 200 करोड़ (AI Generated Image)

HighLights

  1. नेहरू स्टेडियम 200 करोड़ की लागत से होगा विकसित।

  2. राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम और इनडोर सुविधाएं मिलेंगी।

  3. दरभंगा बनेगा बिहार का प्रमुख खेल केंद्र।

राज्य ब्यूरो, पटना। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम को राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उसके बाद 10 एकड़ का यह परिसर दरभंगा में विभिन्न खेलों के लिए हब सरीखा होगा।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में इस परिसर का विकास इस प्रकार होगा कि यहां राष्ट्रीय स्तर के डे-नाइट मैच का भी आयोजन हो सके।

सरकार को भरोसा है कि आने वाले दिनों में यह परिसर दरभंगा को बिहार के प्रमुख खेल केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। यहां से निकलने वाली प्रतिभाएं देश-दुनिया में बिहार का नाम रोशन करेंगी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में बैठक कर नेहरू स्टेडियम के प्रस्तावित कायाकल्प और ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ की विस्तृत समीक्षा की। दरभंगा के विधायक संजय सरावगी, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भी बैठक में उपस्थित रहे।

बैठक में प्रस्तावित क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के प्रस्तुतीकरण का अवलोकन हुआ। सरावगी ने कहा कि दरभंगा के लिए यह स्टेडियम मात्र नहीं, बल्कि हजारों युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाला अवसर है।

दरभंगा के खिलाड़ियों को अब सुविधाओं के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि विश्वस्तरीय प्रशिक्षण और संसाधन उनके अपने शहर में उपलब्ध होंगे।

खेल के लिए सुविधाएं:

प्रस्तावित परिसर में राष्ट्रीय स्तर का अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम होगा, जिसमें डे-नाइट मैचों के लिए हाई मास्ट लाइट्स, हाइब्रिड टर्फ पिच और सुविधायुक्त पवेलियन की व्यवस्था होगी।

वहीं, इनडोर मल्टीपरपज हॉल में स्विमिंग पूल, बाक्सिंग रिंग, जूडो-रेसलिंग क्षेत्र, चार बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबाल, स्क्वैश और जिम जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी।

खिलाड़ियों के लिए व्यवस्थाएं:

खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए स्पोर्ट्स साइंस, बायो-मैकेनिक्स और मेडिकल सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए सौ बेड का छात्रावास, अतिथि गृह और डाइनिंग हाल होगा। लॉन टेनिस, वॉलीबॉल और नेट प्रैक्टिस पिच के साथ सौर ऊर्जा आधारित व्यवस्था और मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी।