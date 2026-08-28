दरभंगा का नेहरू स्टेडियम बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, खर्च होंगे 200 करोड़

राज्य ब्यूरो, पटना। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम को राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उसके बाद 10 एकड़ का यह परिसर दरभंगा में विभिन्न खेलों के लिए हब सरीखा होगा।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में इस परिसर का विकास इस प्रकार होगा कि यहां राष्ट्रीय स्तर के डे-नाइट मैच का भी आयोजन हो सके। सरकार को भरोसा है कि आने वाले दिनों में यह परिसर दरभंगा को बिहार के प्रमुख खेल केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। यहां से निकलने वाली प्रतिभाएं देश-दुनिया में बिहार का नाम रोशन करेंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में बैठक कर नेहरू स्टेडियम के प्रस्तावित कायाकल्प और ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ की विस्तृत समीक्षा की। दरभंगा के विधायक संजय सरावगी, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भी बैठक में उपस्थित रहे।