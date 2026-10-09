Dandiya & Garba Night: दैनिक जागरण उत्सव में मल्लिका शेरावत का ग्लैमर तड़का, 15-16 को पटना में सजेगी सितारों भरी शाम

जागरण संवाददाता, पटना। दैनिक जागरण पटना की ओर से दो दिवसीय डांडिया उत्सव का आयोजन 15 और 16 अक्टूबर को किया जाएगा। पहले दिन स्कूली बच्चों के बीच अंतरविद्यालयी नृत्य प्रतियोगिता होगी, जबकि दूसरे दिन बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत और गायिका सुस्वाति मल्लिक अपनी प्रस्तुतियों से शाम को खास बनाएंगी।

पटना में नवरात्र का उल्लास, गरबा की लय और डांडिया की खनक एक साथ देखने को मिलेगी। दैनिक जागरण की ओर से आयोजित होने वाले दो दिवसीय डांडिया उत्सव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। 15 और 16 अक्टूबर को न्यू पटना क्लब परिसर में संगीत, नृत्य और मनोरंजन से सजी शाम शहरवासियों के लिए खास आकर्षण बनेगी। इस आयोजन में पारंपरिक उत्सव के रंग के साथ फिल्मी संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का संगम देखने को मिलेगा। परिवार और दोस्तों के साथ लोग डांडिया की ताल पर कदम मिलाने के साथ नवरात्र की उमंग का आनंद उठा सकेंगे।

पहले दिन स्कूली बच्चों की प्रतिभा से सजेगा मंच डांडिया उत्सव की पहली शाम यानी 15 अक्टूबर को अंतरविद्यालयी नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें शहर के विभिन्न स्कूलों के प्रतिभागी अपनी नृत्य कला, भाव-भंगिमा और लयबद्ध प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे।

प्रतियोगिता के माध्यम से स्कूली बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। अलग-अलग श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा। इससे आयोजन में सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का रंग भी जुड़ेगा।

नीतू चंद्रा और तिष्या श्री करेंगी प्रतिभा का आकलन पहले दिन होने वाली नृत्य प्रतियोगिता की निर्णायक मंडली में फिल्म अभिनेत्री नीतू चंद्रा और तिष्या श्री शामिल रहेंगी। दोनों निर्णायक प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों का आकलन करेंगी। स्कूली बच्चों के लिए यह मंच अपनी कला और आत्मविश्वास को प्रदर्शित करने का अवसर होगा। प्रतियोगिता में नृत्य की विविध शैलियों, तालमेल और मंच पर प्रस्तुति जैसे पहलुओं पर ध्यान रहेगा। निर्णायकों की मौजूदगी से कार्यक्रम को विशेष पहचान मिलने की उम्मीद है।

दूसरे दिन मल्लिका शेरावत का दिखेगा ग्लैमर 16 अक्टूबर की शाम डांडिया उत्सव का आकर्षण बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत होंगी। उनकी प्रस्तुति कार्यक्रम में फिल्मी मनोरंजन और ग्लैमर का रंग जोड़ेगी। नवरात्र के उत्सवी माहौल के बीच दर्शकों को संगीत और मनोरंजन से भरी शाम का अनुभव मिलेगा।

मल्लिका शेरावत की मौजूदगी इस आयोजन के प्रमुख आकर्षणों में शामिल होगी। डांडिया की पारंपरिक धुनों के साथ फिल्मी गीतों का संगम उत्सव को और जीवंत बनाएगा। शहरवासियों को इस शाम का इंतजार रहेगा। सुस्वाति मल्लिक की आवाज से सजेगी संगीत की महफिल डांडिया उत्सव की दूसरी शाम गायिका सुस्वाति मल्लिक भी अपनी प्रस्तुति देंगी। उनके गीतों से कार्यक्रम में संगीत का अलग रंग देखने को मिलेगा। डांडिया की खनक और गीतों की मिठास के बीच दर्शक उत्सव के माहौल का आनंद उठा सकेंगे।

आयोजन में पारंपरिक सांस्कृतिक उल्लास और आधुनिक मनोरंजन का मेल देखने को मिलेगा। संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियां इस दो दिवसीय कार्यक्रम को यादगार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। नवरात्र के रंग में रंगेगा न्यू पटना क्लब न्यू पटना क्लब परिसर में आयोजित होने वाला यह उत्सव नवरात्र की सामूहिक खुशियों और सांस्कृतिक परंपरा को सामने लाएगा। गरबा और डांडिया के जरिए लोग एक साथ उत्सव मनाएंगे और संगीत की धुनों पर कदम मिलाएंगे।