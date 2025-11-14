Danapur Vidhan Sabha Chunav Result: यादव बनाम यादव की लड़ाई ने बढ़ाई बेचैनी, NDA-RJD के बीच कांटे का मुकाबला

डिजिटल डेस्क, दानापुर(पटना)। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजधानी पटना से सटे दानापुर विधानसभा सीट(Danapur election Result ) पर सबकी नजर है। एनडीए की तरफ से बीजेपी ने इस सीट पूर्व सासंद रामकृपाल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं महागठबंधन की तरफ से राजद ने रीतलाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दानापुर में मुख्य मुकाबला(Danapur vidhan sabha Election Result 2025) भी रामकृपाल यादव और रीतलाल यादव के बीच माना जा रहा है। 1957 में हुए यहां पहले चुनाव में कांग्रेस के जगत नारायण लाल जीत हासिल की थी। 2025 से पहले हुए हुए चुनाव की बात करें तो 2010 और 2015 में बीजेपी की आशा देवी ने यहां से लगातार चुनाव जीते थे। जिसके बाद 2020 में राजद के रीतलाल यादव ने उनके वर्चस्व को तोड़ा था।