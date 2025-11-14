Danapur Vidhan Sabha Chunav Result: यादव बनाम यादव की लड़ाई ने बढ़ाई बेचैनी, NDA-RJD के बीच कांटे का मुकाबला
Danapur election Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दानापुर सीट पर सबकी नजर है। बीजेपी ने रामकृपाल यादव को और राजद ने रीतलाल यादव को मैदान में उतारा है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। 2020 में रीतलाल यादव ने बीजेपी की आशा देवी को हराया था। इस बार 58.52% मतदान हुआ है, जो पिछली बार से ज्यादा है।
डिजिटल डेस्क, दानापुर(पटना)। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजधानी पटना से सटे दानापुर विधानसभा सीट(Danapur election Result ) पर सबकी नजर है। एनडीए की तरफ से बीजेपी ने इस सीट पूर्व सासंद रामकृपाल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं महागठबंधन की तरफ से राजद ने रीतलाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है।
दानापुर में मुख्य मुकाबला(Danapur vidhan sabha Election Result 2025) भी रामकृपाल यादव और रीतलाल यादव के बीच माना जा रहा है। 1957 में हुए यहां पहले चुनाव में कांग्रेस के जगत नारायण लाल जीत हासिल की थी। 2025 से पहले हुए हुए चुनाव की बात करें तो 2010 और 2015 में बीजेपी की आशा देवी ने यहां से लगातार चुनाव जीते थे। जिसके बाद 2020 में राजद के रीतलाल यादव ने उनके वर्चस्व को तोड़ा था।
दानापुर विधानसभा क्षेत्र(Bihar vidhan sabha chunav Result) में पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान हुआ था। 2020 के चुनाव में इस सीट पर जहां 52.49 प्रतिशत मतदान हुआ था। वहीं 2025 में 58.52 प्रतिशत मतदान हुआ है।
