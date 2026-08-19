दानापुर में घंटों खड़ी रहीं दो सवारी ट्रेनें, बक्सर-पटना और सासाराम-पटना पैसेंजर के यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानी
मंगलवार को दानापुर स्टेशन पर बक्सर-पटना मेमू और सासाराम-पटना सवारी ट्रेनें घंटों खड़ी रहीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रेनों के विलंब और रुकने का कारण समय पर नहीं बताया गया।
HighLights
दानापुर स्टेशन पर दो ट्रेनें घंटों खड़ी रहीं।
यात्रियों को समय पर सूचना न मिलने से परेशानी हुई।
तकनीकी कारणों से ट्रेनें विलंबित हुईं, यात्री संगठनों ने मांग की।
जागरण संवाददाता, पटना। दानापुर स्टेशन पर मंगलवार को दो सवारी ट्रेनों के घंटों खड़े रहने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बक्सर-पटना 63232 डाउन मेमू और सासाराम-पटना 53212 डाउन सवारी ट्रेन निर्धारित समय से काफी देर से दानापुर पहुंचीं। स्टेशन पहुंचने के बाद भी दोनों ट्रेनें काफी देर तक खड़ी रहीं।
समय पर नहीं बताया गया ट्रेनों के रुकने का कारण
ट्रेनों के विलंब और दानापुर स्टेशन पर खड़े रहने का कारण यात्रियों को समय पर उद्घोषणा के माध्यम से नहीं बताया गया।
इससे यात्रियों में परेशानी और नाराजगी देखी गई। बाद में पीआरआइ की ओर से तकनीकी कारणों से ट्रेनें रुके होने की जानकारी उद्घोषणा के माध्यम से देने की बात कही गई।
बक्सर-पटना मेमू डेढ़ घंटे से अधिक लेट पहुंची
63232 डाउन बक्सर-पटना मेमू का दानापुर पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 10:30 बजे है, लेकिन ट्रेन 11:52 बजे पहुंची।
इसके बाद यह 12:47 बजे दानापुर से रवाना हुई और 13:10 बजे पटना जंक्शन पहुंची, जबकि इसका निर्धारित आगमन समय 11:45 बजे है।
सासाराम-पटना सवारी ट्रेन भी घंटों विलंबित
53212 डाउन सासाराम-पटना सवारी ट्रेन का दानापुर पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 10 बजे है, लेकिन यह दोपहर 12 बजे पहुंची।
ट्रेन 12:55 बजे दानापुर से खुली और 13:36 बजे पटना जंक्शन पहुंची, जबकि इसका निर्धारित समय 11:35 बजे है।
अधिकारियों से संपर्क की कोशिश रही नाकाम
ट्रेनों के घंटों खड़े रहने की जानकारी लेने के लिए डीआरयूसीसी सदस्य शोएब कुरैशी और संजय तिवारी ने वरीय मंडल परिचालन प्रबंधक से संपर्क करने का प्रयास किया।
हालांकि, उनका काल रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद पीआरआइ से जानकारी मांगी गई।
कई अन्य ट्रेनें भी चलीं विलंब से
बुधवार को भी कई ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्रियों को परेशानी हुई। पटना-गया मेमू एक घंटे, गया-पटना मेमू डेढ़ घंटे, कुंभ एक्सप्रेस तीन घंटे, इस्लामपुर-पटना मेमू एक घंटे और डिब्रूगढ़ राजधानी दो घंटे 39 मिनट विलंबित रही।
यात्री संगठनों ने समय पर संचालन की मांग की
पैसेंजर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव संजय तिवारी और बिहार डेली पैसेंजर्स एसोसिएशन के महासचिव शोएब कुरैशी ने दोनों ट्रेनों को समय पर चलाने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि आरा-पटना रेलखंड की महत्वपूर्ण सवारी ट्रेनों के लगातार विलंब से यात्रियों को कार्यालय और अन्य जरूरी कामों पर समय से पहुंचने में दिक्कत हो रही है।
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