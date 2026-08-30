डाकबंगला चौराहा क्यों है खास? अंग्रेजों के गेस्ट हाउस से बिहार की राजनीति के बड़े आंदोलन तक, पढ़ें पूरा इतिहास
डाकबंगला चौराहा पटना का एक ऐतिहासिक केंद्र है, जो ब्रिटिश काल के गेस्ट हाउस से लेकर बिहार के बड़े राजनीतिक और छात्र आंदोलनों का गवाह रहा है।
HighLights
ब्रिटिश काल में गेस्ट हाउस के रूप में हुआ था निर्माण।
संपूर्ण क्रांति सहित कई बड़े आंदोलनों का रहा केंद्र।
आज भी जन विरोध और प्रदर्शनों का मुख्य स्थल।
प्रभात रंजन, पटना। डाकबंगला चौराहा केवल एक व्यस्त यातायात केंद्र नहीं, बल्कि पटना के राजनीतिक, सामाजिक और छात्र आंदोलनों की स्मृतियों को समेटे हुए है।
राजधानी के हृदय स्थल पर स्थित यह चौराहा वर्षों से सत्ता और जनता के बीच संवाद, विरोध और संघर्ष का महत्वपूर्ण मंच रहा है।
बदलते समय के साथ इसकी पहचान आधुनिक बाजार और व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में भले ही हुई हो, लेकिन इसकी ऐतिहासिक भूमिका आज भी लोगों की स्मृतियों में जीवित है।
गांधी मैदान बड़े राजनीतिक आयोजनों का केंद्र रहा है, लेकिन छोटे आंदोलनों का स्वरूप धीरे-धीरे शहर के प्रमुख चौराहों और सरकारी कार्यालयों के आसपास दिखाई देने लगा।
डाकबंगला चौराहा बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। शहर के प्रमुख चौराहे के रूप में यहां होने वाले प्रदर्शन का अर्थ केवल नारेबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई मौकों पर आंदोलनों ने शहर की रफ्तार थामकर सत्ता और समाज दोनों का ध्यान खींचा है।
अंग्रेजों के जमाने में बना था डाकबंगला
अंग्रेजों के जमाने में बना आलीशान डाकबंगला कभी ब्रिटिश अधिकारियों का गेस्ट हाउस हुआ करता था। जब बांकीपुर रेलवे स्टेशन (अब पटना जंक्शन) बना।
अंग्रेज अधिकारियों का यहां आना-जाना बढ़ा, तब उनके ठहरने के लिए पास में ही डाकबंगला बनाया गया। मोटी दीवारों और खपरैल की छत वाला यह भवन करीब 1980 के दशक तक मौजूद था।
वर्ष 1893 में बने इस डाकबंगले के कारण ही इस स्थान का नाम डाकबंगला पड़ा। बताया जाता है कि डाकबंगला भवन का निर्माण डच वास्तुकला शैली में हुआ था।
बाद में इस चौराहे का नाम कवि रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। इसे कविगुरु रवींद्र चौक के नाम से भी जाना जाता है।
राजधानी का डाकबंगला चौराहा राजनीति के कई छोटे-बड़े बदलावों का साक्षी रहा है। बिहार के सबसे बड़े जन आंदोलनों में शामिल संपूर्ण क्रांति आंदोलन की राह भी डाकबंगला से होकर गुजरी थी।
जेपी आंदोलन के दौरान यह चौराहा छात्रों और युवाओं के जुटान का प्रमुख पड़ाव बना था। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ शुरू हुए बिहार छात्र आंदोलन के दौरान हजारों छात्र इसी रास्ते से गांधी मैदान और सचिवालय की ओर बढ़े।
जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जब ‘संपूर्ण क्रांति’ का नारा बुलंद हुआ, तब डाकबंगला छात्रों और युवाओं के जुटान का प्रमुख पड़ाव बन गया। धीरे-धीरे यह चौराहा सत्ता तक पहुंचने वाले जन प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पहचान बनाने लगा।
हर दौर के आंदोलन का केंद्र रहा चौराहा
जेपी आंदोलन के बाद भी डाकबंगला चौराहा छात्र राजनीति का प्रमुख केंद्र बना रहा। विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव, शिक्षक नियुक्ति, आरक्षण, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता और रोजगार जैसे मुद्दों पर छात्र संगठनों ने यहां से कई बार मार्च निकाला।
हाल के वर्षों में बीपीएससी, शिक्षक बहाली और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों ने भी इसी चौराहे को अपनी आवाज उठाने का मंच बनाया।
कई बार प्रदर्शन के कारण शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और प्रशासन को रूट डायवर्ट करना पड़ा। विश्वविद्यालय और छात्र राजनीति भी लंबे समय तक डाकबंगला की राह से गुजरती रही है।
राजनीतिक दृष्टि से भी डाकबंगला चौराहे का विशेष महत्व है। यह गांधी मैदान, सचिवालय, विधानसभा और अन्य प्रशासनिक केंद्रों के बीच स्थित है।
यही वजह है कि आंदोलनकारियों के लिए यह प्रदर्शन और मार्च का स्वाभाविक पड़ाव बनता रहा है। जब भी छात्रों, युवाओं या कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की, डाकबंगला चौराहा उनके प्रदर्शन का प्रमुख केंद्र बना।
लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले छात्र-युवा आंदोलन की गूंज भी इस क्षेत्र तक पहुंची थी। हालांकि उस दौर के बड़े आयोजन गांधी मैदान में होते थे।
लेकिन जुलूस और प्रदर्शन डाकबंगला होते हुए ही सत्ता के गलियारों की ओर बढ़ते थे। बाद के वर्षों में मंडल आंदोलन, शिक्षक आंदोलनों, कर्मचारी संगठनों के विरोध प्रदर्शन और विभिन्न छात्र संगठनों के मार्च ने भी इस चौराहे को आंदोलन की पहचान दी।
मार्च 2015 में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विधानसभा घेराव का आह्वान किया था।
छात्रों का प्रदर्शन गांधी मैदान से शुरू होकर डाकबंगला चौराहे से गुजरते हुए विधानसभा की ओर बढ़ा था। हालांकि, आर ब्लॉक के पास पुलिस और छात्रों के बीच भिड़ंत हो गई थी।
7 जुलाई 2018 को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सैकड़ों छात्रों ने डाकबंगला चौराहे पर प्रदर्शन किया था।
इसके अलावा श्रमिक संगठनों के आंदोलन का केंद्र भी यह चौराहा रहा है। 8 जनवरी 2019 को ट्रेड यूनियनों ने दो घंटे से अधिक समय तक डाकबंगला चौराहे पर प्रदर्शन किया था।
आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, रसोइया संघ, इंटक समेत कई संगठनों ने संयुक्त रूप से हड़ताल का आयोजन किया था। इस दौरान भी आंदोलन का प्रमुख केंद्र डाकबंगला चौराहा ही रहा।
लोकतांत्रिक संस्कृति का प्रतीक
डाकबंगला चौराहा सामाजिक बदलावों का भी गवाह रहा है। एक समय जहां यहां राजनीतिक पोस्टर और आंदोलनकारी नारों की गूंज सुनाई देती थी, वहीं आज इसके आसपास आधुनिक शोरूम, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और ऊंची इमारतें दिखाई देती हैं।
इसके बावजूद किसी बड़े आंदोलन या विरोध प्रदर्शन की आहट मिलते ही यह इलाका फिर राजनीतिक सक्रियता का केंद्र बन जाता है।
डाकबंगला चौराहा पटना की उस जीवंत लोकतांत्रिक संस्कृति का प्रतीक है, जहां सड़कें केवल यातायात का माध्यम नहीं, बल्कि जनभावनाओं की अभिव्यक्ति का मंच भी रही हैं।
शहर के बदलते स्वरूप के बीच यह चौराहा आज भी याद दिलाता है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज अक्सर सड़कों से होकर ही सत्ता तक पहुंचती है।
इसी कारण डाकबंगला चौराहा पटना का केवल एक यातायात केंद्र नहीं, बल्कि शहर के राजनीतिक और छात्र आंदोलनों के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है।