CUET Result 2023 में बिहार के छात्रों का जलवा, दक्षा ने 4 विषय में स्कोर किए 100 परसेंटाइल; 82 हजार छात्र सफल

CUET Result 2023 सीयूईटी यूजी 2023 में बिहार के 82 हजार 207 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल किया। वहीं राज्य के 275 से अधिक छात्रों ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। इसके अलावा बिहार के छात्र सबसे ज्यादा अंग्रेजी में पास हुए हैं। एनटीए के अधिकारियों ने बताया कि बिहार के युवाओं ने सबसे अधिक दिल्ली यूनिवर्सिटी को पसंद किया है।

CUET Result 2023 में बिहार के छात्रों का जलवा

Your browser does not support the audio element.

HighLights बिहार के युवाओं की पहली पसंद दिल्ली यूनिवर्सिटी अंग्रेजी में सबसे अधिक छात्र सफल

जागरण संवाददाता, पटना। संत जोसेफ कान्वेंट हाई स्कूल से 12वीं करने वाली पटना की दक्षा श्रेष्ठ सिंह से CUET UG में चार विषय में 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। एनटीए के अनुसार देशभर में 104 विद्यार्थियों ने सीईयूटी यूजी में चारों विषयों में 100 परसेंटाइल प्राप्त किए हैं। दक्षा ने बताया कि वह मिरांडा हाउस कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी में स्नातक करना चाहती है। उनका संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता लक्ष्य है। उसने बताया कि वह भारतीय राजनयिक बनकर देश की सेवा चाहती हैं। दक्षा ने अंग्रेजी में 199.647 और इकोनॉमिक्स, इतिहास व राजनीतिक विज्ञान में 200 नार्मलाइज स्कोर किया है। 100 परसेंटाइल लाने वाले ज्यादातर छात्र इन विषयों के रहे जिन विषयों के सबसे अधिक छात्रों ने 100 परसेंटाइल हासिल किए हैं, उनमें अंग्रेजी, बायोलाजी के साथ एकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि शामिल हैं। जनरल टेस्ट के पेपर में भी करीब 36 छात्रों ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। 22 सौ से ज्यादा विषय विशेषज्ञ इस परीक्षा में हुए थे शामिल इस परीक्षा में एनटीए ने 22 सौ से ज्यादा विषय विशेषज्ञों की मदद ली थी। अंग्रेजी के साथ 13 भारतीय भाषाओं में परीक्षा कराने के लिए करीब आठ सौ अनुवादकों की भी सेवाएं ली गईं। परीक्षा के लिए 2305 प्रश्नपत्र और डेढ़ लाख से ज्यादा सवाल तैयार कराए गए थे। बिहार के 82 हजार से अधिक छात्र हुए क्वॉलीफाई सीयूईटी यूजी 2023 में बिहार के 82 हजार 207 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त किया है। 100 परसेंटाइल राज्य के 275 से अधिक छात्रों ने स्कोर किया है। राज्य के सबसे अधिक छात्र अंग्रेजी में सफल हुए हैं। इसके बाद राजनीति विज्ञान और तीसरे नंबर पर इकोनॉमिक्स है। साइंस में मैथ और फिजिक्स के बाद तीसरे नंबर पर केमिस्ट्री पढ़ने वालों की संख्या है। एनटीए के अधिकारियों ने बताया कि बिहार के युवा सबसे अधिक दिल्ली यूनिवर्सिटी को पसंद किये हैं, दूसरे नंबर पर बीएचयू है।

Edited By: Roma Ragini