2.33 लाख में से चमकी 83 की किस्मत, बिहार पुलिस विशेष शाखा सिपाही भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी

जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने बिहार पुलिस की विशेष शाखा में सिपाही (सामान्य बंद संवर्ग) के 83 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया।

चयनित कुल 83 अभ्यर्थियों में 52 पुरुष और 31 बिहार मूल की महिलाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थियों में दो स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भी अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं।

इसके लिए कुल दो लाख 33 हजार 479 अभ्यर्थियों ने आनलाइन पंजीकरण कराया था, जिनमें से 64 हजार 408 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी।

यह लिखित परीक्षा 24 जून 2026 को एकल पाली में संपन्न हुई थी। लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर शारीरिक जांच एवं माप परीक्षा के लिए कुल 254 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था।

राजधानी में 12 सितंबर 2026 को आयोजित शारीरिक परीक्षा में 250 अभ्यर्थी भौतिक रूप से शामिल हुए, जिसमें 156 पुरुष और 94 महिला अभ्यर्थी शामिल थीं।

शारीरिक जांच और माप परीक्षा के परिणामों के आधार पर मेधा सूची तैयार की गई, जिसके अनुसार विज्ञापित 83 रिक्तियों के विरुद्ध पूर्णतः सटीक रूप से 83 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।

आरक्षण कोटिवार विवरण के अनुसार गैर आरक्षित वर्ग के 34, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आठ, पिछड़ा वर्ग के 10, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 15, अनुसूचित जाति के 13, अनुसूचित जनजाति के एक और पिछड़ी वर्गों की महिलाएं कोटि के दो अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।