Patna News: दानापुर में वॉक पर निकले दंपती को लगा करंट, पति की मौत; बुरी तरह झुलसी पत्नी PMCH रेफर

दानापुर में घर से मॉर्निंग वॉक पर निकले दंपती खेत में फसल की रक्षा के लिए लगाये विद्युत धारा प्रवाहित तार की चपेट में आ गये। इस हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई। पति को तड़पता देख पत्नी बचाने चली गई और वह भी करंट की चपेट में आकर जख्मी हो गई। महिला के हाथ पेट आदि झुलस गये।

दानापुर में वॉक पर निकले व्यक्ति की मौत पर विलाप करते परिजन। जागरण

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, दानापुर (पटना)। पटना के दानापुर में घर से वॉक पर निकले दंपती खेत में फसल की रक्षा के लिए लगाये विद्युत धारा प्रवाहित तार की चपेट में आ गये। इस हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, पत्नी भी बुरी तरह झुलस गई। जख्मी पत्नी को अनुमंडलीय अस्पताल में भेजा गया, जहां से चिकित्सक ने गंभीर हालत देख पीएमसीएच रेफर कर दिया। घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के लांग रेंज फायरिंग के पश्चिम बधार की है। सूचना पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी रही। उधर, घटना के विरोध में लोगों ने दानापुर-मनेर मार्ग को जाम कर शव के साथ प्रदर्शन किया। लोगों ने मुआवजे और आरोपी किसान को गिरफ्तार करने की मांग की। करीब डेढ़ घंटे बाद पुलिस जाम हटवाने में कामयाब हो सकी। हर रोज टहलने जाते थे दंपती प्राप्त समाचार के अनुसार, शाहपुर थाना क्षेत्र के दाउदपुर निवासी स्व श्यामनंदन राय के पुत्र पुलिस राय (40 वर्ष) अपनी पत्नी समिता देवी के साथ रविवार को रोज की तरह सुबह टहलने निकले थे। इसी क्रम में दोनों शाहपुर के बधार स्थित फायरिंग रेंज के पश्चिम खेत की ओर चले गये। भिंडी की फसल के लिए लगाया था तार बताया जाता है कि वहां राजेंद्र कुमार सिंह के खेत को राजू कुमार पट्टा पर लेकर खेती करते है। खेत में भिंडी लगी हुई थी। फसल को चोरी से बचाने के लिए बिजली के तार से खेत की घेराबंदी की गई थी। रात में उसमें करंट लगा दिया जाता था। उसी विद्यपत धारा प्रवाहित तार की चपेट में पुलिस राय आ गए। दो घंटे बाद घरवालों को मिली खबर पति को तड़पता देख पत्नी बचाने चली गई और वह भी करंट की चपेट में आकर जख्मी हो गई। महिला के हाथ, पेट आदि झुलस गये। समिता की गोतनी चम्पा देवी ने बताया कि सुबह करीब साढ़े पांच बजे दोनों निकले थे। सात बजे एक लड़के ने घर आकर करंट लगने की जानकारी दी। हम लोग पहुंचे तो पुलिस राय मृत पड़े थे। समिता जख्मी थी। पुलिस ने दर्ज किया मामला खेत वालों ने उसे बचाने की भी कोशिश नहीं की। थानाध्यक्ष उत्तम कुमार ने बताया कि विद्युत स्पर्शाघात से पुलिस राय की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी समिता देवी जख्मी हो गई। पत्नी के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों को सौंप दिया गया है। आरोपितों की गिरफ्तारी का लेकर कार्रवाई की जा रही है।

Edited By: Aditi Choudhary