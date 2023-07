Bihar: BTech की 14 हजार से अधिक सीटों पर नामांकन के लिए दो राउंड में काउंसिलिंग, इस तारीख तक करें रजिस्ट्रेशन

College Counselling जेईई मेन में शामिल अभ्यर्थी राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीइसीइबी) की वेबसाइट पर सात जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक कोर्स के विभिन्न ब्रांच में 14 हजार 359 सीटें उपलब्ध हैं। पिछले साल यह साढ़े दस हजार के आसपास थी।

बीटेक की 14 हजार 359 सीटों पर नामांकन के लिए दो राउंड में काउंसिलिंग।

जागरण संवाददाता, पटना: राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए इस बार दो राउंड में ही नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अनुसार इस वर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए मापअप राउंड की काउंसिलिंग नहीं होगी। 7 जुलाई तक कराएं रजिस्ट्रेशन जेईई मेन में शामिल अभ्यर्थी राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीइसीइबी) की वेबसाइट पर सात जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। एक-तिहाई सीटें महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक कोर्स के विभिन्न ब्रांच में 14 हजार 359 सीटें उपलब्ध हैं। पिछले साल यह साढ़े दस हजार के आसपास थी। एक-तिहाई सीटें महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। बिहार में छात्रों को सरकारी विभाग कराएंगे इंटर्नशिप राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलीटेक्निक संस्थानों से तकनीकी प्रशिक्षण के बाद छात्रों को इंटर्नशिप कराया जाएगा। यह इंटर्नशिप उन्हें सरकारी विभागों से कराया जाएगा। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) ने इसका खाका तैयार कर लिया है। इसके तहत छात्रों को ग्रामीण विकास, कृषि, सड़क निर्माण समेत अन्य विभागों में मौका मिलेगा। विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों को निर्देश दिया है। विभाग के स्तर से सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से विद्यार्थियों को तीन से छह माह की इंटर्नशिप की व्यवस्था की जा रही है। एमआईटी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और छपरा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज समेत दर्जन से ज्यादा इंजीनियरिंग कालेजों में कई कपंनियों द्वारा इंटर्नशिप कराया जा रहा है। उसके आधार पर प्लेसमेंट भी हो रहा है

