कांग्रेस के नाम एक और रिकॉर्ड, महागठबंधन के लिए बोझ बन गई कांग्रेस; हैरान कर देने वाले फैक्ट्स

सुनील राज,पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर साबित किया कि कांग्रेस के भीतर की कलह, कमजोर संगठन और नेतृत्व की असंगति पार्टी को लगातार गर्त में धकेल रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने चुनाव मैदान में पसीना बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन यह मेहनत मतदाताओं तक पहुंचने वाले ठोस राजनीतिक संदेश में तब्दील नहीं हो पाई। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस एक बार फिर बिहार की जनता के भरोसे पर खरी नहीं उतर सकी और हार का लंबा सिलसिला और गहरा गया।

1. प्रभारी अल्लावारू और महागठबंधन में बढ़ती दरार बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की कार्यशैली को लेकर चुनाव से पहले ही महागठबंधन के भीतर असंतोष गहराता दिख रहा था। टिकट बंटवारे, सीटों के चयन और स्थानीय समीकरणों को समझने में उनकी कथित चूक ने राजद-कांग्रेस संबंधों में खिंचाव पैदा कर दिया। राजद की तरफ से कई बार यह संकेत आते रहे कि कांग्रेस अपने हिस्से से ज्यादा सीटों पर दावा करती है, जबकि उसके पास न संगठन है, न जमीन पर प्रभावी नेटवर्क। यही कारण है कि महागठबंधन में कांग्रेस एक कमजोर कड़ी के रूप में उभरती गई। राजद के अंदर भी यह धारणा मजबूत होती गई कि कांग्रेस न तो वोट ट्रांसफर करा पा रही है, न इस गठबंधन को कोई अतिरिक्त लाभ दिला पा रही।

उल्टे टिकट को लेकर होने वाली खींचतान, स्थानीय स्तर पर अव्यवस्था और चुनाव के बीच उत्पन्न शिकायतों ने महागठबंधन की एकजुटता को चोट पहुंचाई।

2. वोट अधिकार यात्रा पर कांग्रेस नेतृत्व की ग्राउंड कनेक्ट से दूरी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बिहार में दर्जनों रैलियां कीं, लेकिन यह रैलियां स्थानीय मुद्दों की जगह बड़े नैरेटिव पर केंद्रित रहीं। बिहार की राजनीति जातीय संरचना, क्षेत्रीय असंतोष और स्थानीय नेतृत्व की पकड़ पर टिकी रहती है। कांग्रेस नेतृत्व इन जमीनी वास्तविकताओं को गहराई से समझने में फिर नाकाम रहा। कांग्रेस के नेताओं का एक बड़ा वर्ग यह स्वीकार करता है कि शीर्ष नेतृत्व जमीनी समीकरणों से अनभिज्ञ है। बार-बार वही रणनीति दोहराई जाती है। जबकि बिहार में चुनाव स्थानीय नीतियों, जातीय समीकरणों और नेता की व्यक्तिगत विश्वसनीयता पर लड़ा जाता है। यही डिस्कनेक्ट कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है।

3. हार का रिकॉर्ड और गिरती विश्वसनीयता बिहार में कांग्रेस की हार कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार यह हार एक नए रिकॉर्ड की तरह सामने आई। सीटें कम होना, वोट प्रतिशत गिरना और महागठबंधन में भरोसे का संकट इन तीनों ने पार्टी को बेहद कमजोर स्थिति में ला खड़ा किया। बिहार के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस का संगठन वर्षों से निष्क्रिय है। पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक ऐसी कोई मजबूत टीम नहीं है, जो चुनाव के समय बूथ तक प्रभावी ढंग से काम कर सके। यहां तक की प्रदेश की कार्यकारिणी भी एक दशक से नहीं बन पाई है। कांग्रेस की परेशानी यह भी है कि उसके पास न नए चेहरे तैयार हैं, न पुराने नेताओं पर जनता का भरोसा बचा है। टिकटों में लगातार प्रयोग, बार-बार अदला-बदली और रणनीति में असंगति ने पार्टी को अविश्वसनीय बना दिया है।



4. महागठबंधन के लिए बोझ बनती कांग्रेस राजद के लिए कांग्रेस अब एक सहयोगी कम, बोझ ज्यादा बनती दिख रही है। सीट साझेदारी में कांग्रेस की मांगें हमेशा वास्तविक क्षमता से ज्यादा रहती हैं और जीत की दर हमेशा कम होती चली गई है।

चुनाव 2015 का हो, 2020 को या फिर 2025 का इसके बेहतर उदाहरण हैं। वोट बैंक ट्रांसफर भी एकतरफा होता दिखा। राजद का वोट कांग्रेस को गया, लेकिन कांग्रेस का वोट राजद या अन्य सहयोगियों तक नहीं पहुंच सका। महागठबंधन में बाकी दलों का मानना रहा है कि कांग्रेस चुनाव जीतने के बजाय टिकट के समय अधिक चर्चा पैदा करती है, और बाद में चुनाव में गंभीरता दिखाने में पिछड़ जाती है। इसी वजह से अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या महागठबंधन के भविष्य के लिए कांग्रेस को अपने भीतर बड़े बदलाव की जरूरत है।

5. बिहार को समझने की चुनौती को ठीक से न समझना बिहार की चुनावी राजनीति उन राज्यों में आती है, जहां सामाजिक समीकरण सबसे जटिल हैं। कांग्रेस इस जटिलता को समझने में लगातार चूक रही है। कैडर आधारित दलों राजद, भाजपा और जदयू के मुकाबले कांग्रेस का ढांचा बेहद कमजोर है। नेतृत्व भी स्थानीय नहीं, बल्कि बाहर से तय होता है, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं पैदा होता। इससे साफ होता है कि कांग्रेस को बिहार में पुनर्जीवित करने के लिए केवल शीर्ष नेताओं की रैलियां काफी नहीं उसे अपना संगठन नए सिरे से खड़ा करना होगा, स्थानीय नेतृत्व को सामने लाना होगा और महागठबंधन के भीतर अपनी भूमिका को पुनर्परिभाषित करना होगा।