पटना के गांधी मैदान में आज आमजन की एंट्री बैन, सुरक्षा व्यवस्था के किए गए कड़े इंतजाम; जानिए पूरा मामला

Gandhi Maidan Patna बकरीद की तैयारियों को लेकर डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी राजीव मिश्रा मंगलवार को गांधी मैदान पहुंचे। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने जानकारी दी कि गांधी मैदान में सुबह साढ़े सात बजे से नमाज होगी। इसको देखते हुए 28 जून को लोगों का प्रवेश बंद है। वहीं नमाज को देखते हुए पुलिस बलों को तैनात किया गया है।

Entry ban in Gandhi Maidan: पटना के गांधी मैदान में आज आमजन की एंट्री बैन

Your browser does not support the audio element.

पटना, जागरण संवाददाता। बकरीद की तैयारियों और नमाज को लेकर पटना के गांधी मैदान में आमजन की एंट्री बुधवार को बंद रहेगी। 29 जून को नमाज के बाद गांधी मैदान आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। बकरीद की नमाज की तैयारियों का जायजा लेने डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी राजीव मिश्रा मंगलवार को गांधी मैदान पहुंचे। उन्होंने चारों ओर घूम-घूमकर जायजा लिया। डीएम ने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया। अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि त्योहार शांति और भाईचारे के माहौल में मनाएं। अफवाहों से निपटने के लिए पूरा तंत्र मुस्तैद है। डीएम ने कहा कि शांतिपूर्ण और सौहार्द्र के माहौल में पर्व संपन्न हो इसके लिए प्रमुख स्थलों पर दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। गांधी मैदान में सुबह साढ़े सात बजे से नमाज होगी। इसको देखते हुए 28 जून को लोगों का प्रवेश बंद है। 29 जून को नमाज के बाद इसे आमलोगों के लिए खोल दिया जाएगा। शांति भंग करनेवालों पर होगी कार्रवाई उन्होंने बताया कि थानों में शांति समिति की बैठक कर ली गई है। उन्होंने आमजन से अपील की कि इंटरनेट मीडिया पर कोई सूचना साझा करने से पहले उसकी जांच कर लें। कोई जानबूझकर सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिशि करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। इंटरनेट पर पुलिस की नजर एसएसपी ने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर मुख्यालय के साथ ही जिलास्तर से भी नजर रखी जा रही है। खासकर ट्विटर के ट्रेंड और ट्वीट पर खास ध्यान है। सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।

Edited By: Roma Ragini