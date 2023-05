पटना, पीटीआई: बिहार में बागेश्‍वर धाम प्रमुख बाबा पंडित धीरेन्‍द्र शास्‍त्री को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच अब एक भाजपा नेता ने राजद के प्रदेश अध्‍यक्ष जगदानंद सिंह पर पंडित धीरेन्‍द्र शास्‍त्री के खि‍लाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है।

Bihar: BJP leader lodges complaint in court against state president of ruling RJD, Jagadanand Singh, for allegedly using derogatory language against godman Dhirendra Shastri, popularly known as ‘Bageshwar baba’