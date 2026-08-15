बिहार के लिए CM सम्राट चौधरी ने खोला सौगातों का पिटारा, 1 करोड़ रोजगार समेत किए 18 बड़े एलान

राज्‍य ब्‍यूरो, पटना। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और आधारभूत संरचना को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कीं।

इनमें 2030 तक एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार, विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल, 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर इलाज और पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य प्रमुख हैं।

1. 2030 तक एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 2030 तक एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। युवाओं के समग्र विकास के लिए बिहार युवा नीति बनाई जाएगी और इसकी निगरानी स्टेट यूथ कमिशन करेगा।

2. 17 अगस्त से विद्यार्थी सहयोग पोर्टल 17 अगस्त से विद्यार्थी सहयोग पोर्टल शुरू किया जाएगा। छात्र पढ़ाई, संस्थान, छात्रावास, कोचिंग और अन्य समस्याओं की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। शिकायतों का 30 दिनों के भीतर निवारण सुनिश्चित किया जाएगा।

3. परीक्षाओं के लिए राज्यस्तरीय सुधार समिति परीक्षाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और आधुनिक बनाने के लिए राज्यस्तरीय परीक्षा सुधार समिति गठित की जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अलग उच्चस्तरीय समिति भी बनेगी। 4. 551 विद्यालयों में मुफ्त प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग राज्य में स्थापित 551 सरस्वती विद्या निकेतनों में IIT-JEE, NEET सहित विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। 5. 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर इलाज 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। जिला अस्पतालों में करीब 36 प्रकार की सर्जरी की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी और अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाने का प्रयास होगा।

6. मोकामा में बनेगा तिरुपति बालाजी मंदिर पटना के मोकामा में 10 एकड़ जमीन पर तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण तिरुपति बालाजी ट्रस्ट की ओर से किया जाएगा। 7. सोन और फल्गू नदी को जोड़ने की तैयारी मुख्यमंत्री ने सोन नदी और फल्गू नदी को जोड़ने के लिए कार्ययोजना तैयार करने की घोषणा की। कोसी-मेची लिंक परियोजना पर करीब 6,282 करोड़ रुपये से काम चल रहा है। 8. बिहार में आएगा पांच लाख करोड़ रुपये का निवेश औद्योगिक विकास के लिए बिहार में पांच लाख करोड़ रुपये का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है। सेमीकंडक्टर नीति के तहत बिहार को 2030 तक सेमीकंडक्टर उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाने का लक्ष्य है।

9. 25 नई चीनी मिलें, छह महीने में पांच शुरू होंगी गन्ना किसानों के लिए 25 नई चीनी मिलें स्थापित करने की योजना है। इनमें 10 मिलों की शुरुआत हो चुकी है, जबकि अगले छह महीने में पांच और चीनी मिलें शुरू करने का लक्ष्य है।

10. हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के तहत उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। 11. 25 लाख घरों पर लगेगा रूफटॉप सोलर प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत 4.83 लाख बीपीएल परिवारों की छतों पर मुफ्त रूफटॉप सोलर लगाया जा रहा है। 2027 तक 25 लाख घरों पर सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य है। 12. बिहार में बनेंगी 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर, सीतामढ़ी और डेहरी में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएंगी। इनके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। 13. 589 किमी एक्सप्रेस-वे और हाई-स्पीड कॉरिडोर बिहार में पांच एक्सप्रेस-वे और छह हाई-स्पीड कॉरिडोर पर काम चल रहा है। इनमें करीब 589 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे और हाई-स्पीड कॉरिडोर शामिल हैं। 14. सोनपुर और अजगैबीनाथ में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की योजना पर काम चल रहा है। 15. 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज राज्य के बचे हुए 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज शुरू किए गए हैं। इन कॉलेजों के लिए 2,451 शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदस्थापन किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को घर के पास उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा।

16. जन शिकायतों का 30 दिनों में होगा निपटारा सहयोग शिविर के माध्यम से आम लोगों की शिकायतों के निपटारे के लिए 30 दिनों की समयसीमा तय है। अब तक प्राप्त 6 लाख 46 हजार 181 आवेदनों में 95 प्रतिशत का निष्पादन किया जा चुका है।