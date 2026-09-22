अपराधी की जात नहीं होती... CM सम्राट का दो टूक, पुलिस को चैलेंज किया तो मिलेगा करारा जवाब

जागरण संवाददाता, पटना। ऊर्जा सभागार में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को अतिरिक्त राज्य वित्तीय सहायता हस्तांतरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की ऊर्जा जरूरतों और कानून-व्यवस्था पर सरकार का रुख स्पष्ट किया।

जमुई की हालिया घटना के संदर्भ में अपराधियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि सुशासन और कानून के राज से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

‘अपराधी की कोई जात नहीं होती’

कार्यक्रम के दौरान कानून-व्यवस्था का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकार की अपराध के प्रति जीरो टालरेंस नीति की बात कही।

उन्होंने कहा, “मैं किसी धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं। मेरा यह मानना है, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की जात नहीं होती है।” उन्होंने कहा कि पुलिस को जब भी कोई अपराधी चुनौती देगा, पुलिस उसका जवाब देगी और पीछे नहीं हटेगी।

कानून का राज सरकार का प्राथमिक सिद्धांत मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्राथमिक सिद्धांत कानून का राज और न्याय के साथ विकास है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव और ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार ने किया।

मुख्यमंत्री का बयान ऐसे समय आया है जब जमुई की घटना को लेकर कानून-व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई पर राजनीतिक चर्चा तेज है। 350 मेगावाट से 10 हजार मेगावाट तक पहुंची खपत मुख्यमंत्री ने राज्य की ऊर्जा जरूरतों का जिक्र करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के समय करीब 350 मेगावाट से शुरू हुई बिजली खपत अब लगभग 10 हजार मेगावाट तक पहुंच गई है।