Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    CM नीतीश फिर निकलेंगे बिहार की यात्रा पर; कब से होगी शुरुआत? प्रगत‍ि यात्रा में घोष‍ित योजनाओं का भी लेंगे जायजा

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:28 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही बिहार में अपनी नई यात्रा शुरू करेंगे, जिसकी तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन 26 जनवरी के बाद शुरू होने की संभावना है। इस या ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही पुन: यात्रा पर निकलेंगे। अभी इसकी तारीख तय नहीं हुई है। वैसे यह माना जा रहा कि 26 जनवरी के बाद मुख्यमंत्री यात्रा पर निकल सकते हैं।

    बीच में बजट सत्र की वजह यात्रा कुछ दिनों के लिए रुक सकती है। मुख्यमंत्री (CM Nitish Kumar) ने इसके पूर्व प्रगति यात्रा की थी जो 2024 के 23 दिसंबर से आरंभ होकर 30 जनवरी 2025 तक चली थी।

    प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की घोषणा की थी जिन पर काम चल रहा। 

    मौसम ठीक होने का इंतजार 

    मुख्यमंत्री की यात्रा के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार अभी यह देखा जा रहा कि मौसम इस तरह से ठीक हो जाए कि नियमित रूप से हेलीकाप्टर उड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो।

    मुख्यमंत्री की यात्रा के कार्यक्रम को इस तरह बनाया जाना है कि वह पिछले वर्ष में घोषित योजनाओं के काम को भी देख सकें।

    जिन योजनाओं की मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा की थी उसके लिए राशि की मंजूरी कैबिनेट से लगातार होती रही है। इनमें सड़क, बिजली व सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं मुख्य रूप से है। 

    मह‍िलाओं की सभा भी संभव 

    मुख्यमंत्री की यात्रा में इस बार महत्वपूर्ण यह है कि नई सरकार के गठन के कुछ माह के भीतर ही यह आरंभ होगी। महिलाओं ने बड़ी संख्या में एनडीए को वोट किया है।

    इसलिए अपनी नई यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री महिलाओं की सभा भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार गठन के बाद सात निश्चय-3 अस्तित्व में आया है। इसमें इज आफ लिविंग महत्वपूर्ण तत्व है। मुख्यमंत्री के स्तर पर जिलाें में इसे भी समझा जा सकता है।