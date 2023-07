विधायक दल की बैठक में छलका नीतीश का दर्द, बोले- जिस-जिस को आगे बढ़ाया, उसी ने पीठ में भोंका छुरा

Bihar Politics News मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जीतन राम मांझी की कोई पार्टी थी क्या? उन्हें तो मैंने अपनी जगह पर मुख्यमंत्री बनाया। इसी तरह आज अपने को पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे आरसीपी सिंह को मैंने अपना पद दिया। इस क्रम में उपेंद्र कुशवाहा की भी चर्चा आई। उन्होंने कहा कि आगे आप लोग जैसा कहेंगे वैसा होगा।

जिस-जिस को मैंने आगे बढ़ाया उन्होंने मुझे धोखा दिया : नीतीश

राज्य ब्यूरो, पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार की देर शाम को जदयू विधायक दल की बैठक में कहा कि उन्होंने जिस-जिस को आगे बढ़ाया उसने धोखा दिया। इस क्रम में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का संदर्भ लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जीतन राम मांझी की कोई पार्टी थी क्या? उन्हें तो मैंने अपनी जगह पर मुख्यमंत्री बनाया। इसी तरह आज अपने को पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे आरसीपी सिंह को मैंने अपना पद दिया। इस क्रम में उपेंद्र कुशवाहा की भी चर्चा आई। उन्होंने कहा कि आगे आप लोग जैसा कहेंगे, वैसा होगा। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी उम्र की चर्चा भी कर दी। इस पर ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि बार-बार 71 वर्ष होने की चर्चा नहीं कीजिए। आपको और आगे काम करना है। CM का आदेश - BJP से लड़ने के लिए रहें तैयार मुख्यमंत्री ने अपने दल के विधायकों को कहा कि आप लोग भाजपा से लड़ने के लिए मजबूती से तैयार रहिए। सरकार की जो योजनाएं हैं, उसके बारे में इंटरनेट मीडिया पर एक्टिव होकर लोगों को बताएं। लोगों को यह जानना जरूरी है कि उनकी सरकार ने क्या-क्या काम किए हैं। उन्होंने इस क्रम में अपने विधायकों को कहा कि सदन में जरूर उपस्थित रहिए। नीतीश बोले- कई दल जुड़ना चाह रहे जदयू विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री ने विपक्षी एकजुटता पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भाजपा इससे परेशान है। कई छोटे-छोटे दल भी विपक्षी एकजुटता के अभियान में अपने को जोड़ना चाह रहे। उन्हें भी जोड़ना है। इसके लिए हम सब मिलकर मेहनत करेंगे।

Edited By: Deepti Mishra