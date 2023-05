'बिहार से जलेगी हिंदू राष्ट्र की ज्वाला', धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर CM नीतीश कुमार ने खुलकर कही ये बात

पटना, एएनआई। मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए बागेश्‍वर बालाजी धाम के प्रमुख बाबा बागेश्‍वर के नाम से लोकप्रिय पंडित धीरेंद्र कृष्‍ण शास्त्री के ''हिन्‍दू राष्‍ट्र की ज्‍वाला बि‍हार से जलेगी'' वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी।

सीएम नीतीश ने कहा, ''जो लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या वे सभी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पैदा हुए थे? ... ऐसा कहने की क्या जरूरत है? आप जो भी धर्म अपनाना चाहते हैं, उसका पालन करें, लेकिन नाम बदलने का प्रस्ताव आश्चर्यजनक हैं। क्या यह संभव है? क्‍या भारत का नाम बदलना संभव है, आप लोग बताइए।''

