'पेड़ काट रहा, ये सब कैसे हो रहा', हैरानी से CM नीतीश ने पूछा- जो मर चुका उसके नाम से शिकायत, जरा देखिए साहब!

राज्‍य ब्‍यूरो, पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को अपने मासिक कार्यक्रम जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान पेड़ को काटकर बेचे जाने और जन वितरण प्रणाली में धांधली पर सीएम नीतीश कुमार ने हैरानी जाहिर की। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मामले को देखकर उचित कार्रवाई करें। दरअसल, मुख्‍यमंत्री नीतीश के जनता दरबार में औरंगाबाद से एक व्‍यक्ति आया, जिसने सीएम नीतीश को बताया कि औरंगाबाद में धड़ल्‍ले से पेड़ों को काटकर बेचा जा रहा। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश चौंक गए। उन्होंने तुरंत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव को तलब किया। हमने रोक लगाई तो फिर कैसे कट रहे पेड़? नीतीश कुमार ने सचिव से पूछा कि जब राज्य में पेड़ काटने पर रोक है तो फिर पेड़ कैसे काटे जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि साल 2014-15 में ही हम लोगों ने पेड़ काटने पर रोक लगा दी थी। औरंगाबाद से एक व्यक्ति आए हैं और यह बता रहे कि वहां पेड़ों को काटकर बेचा जा रहा। इस मामले को तुरंत देखिए और दोषियों पर कार्रवाई कीजिए। जन वितरण प्रणाली से जुड़े दो मामलों को आया देख भी मुख्यमंत्री हैरान रह गए। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि यह सब कैसे हो रहा है? दरअसल, जन वितरण प्रणाली से लगातार दो शिकायतें पहुंच गई थीं। दोनों ही शिकायतें मुजफ्फरपुर से थीं। अधिकारी ने मांगी 50 हजार की रिश्वत जनता दरबार में एक महिला ने बताया कि दुकान के निरीक्षण को आए अधिकारी ने 50 हजार रुपए रिश्वत की मांग की। इतना ही नहीं, कई साल पहले मर चुके एक व्यक्ति के नाम पर दूसरे को खड़ा कर फोटो खींच लिया और उसके बाद आरोप लगाया कि इसको राशन नहीं मिल रहा। मुजफ्फरपुर से ही आए एक व्यक्ति ने जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति जारी करने में धांधली की बात कही। मुख्यमंत्री ने दोनों मामलों को तुरंत देखने का निर्देश दिया।

