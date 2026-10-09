सिनेमा हॉल में ₹20 का पानी ₹50 में बेचना पड़ा भारी, पटना कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया ₹85 हजार का जुर्माना

जागरण संवाददाता, पटना। सिनेमा हाल में 20 रुपये का बोतलबंद पानी 50 रुपये में बेचना सिनेपोलिस व कोका-कोला कंपनी को भारी पड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इसे अनुचित एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार मानते हुए दोनों पर कुल 85 हजार का जुर्माना लगाया है।

उपभोक्ता को 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति व 10 हजार रुपये वाद व्यय तो 50 हजार रुपये राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने का आदेश दिया गया है। 20 रुपये में मिलने वाली बोतल के लिए 50 रुपये वसूले परिवादी 23 सितंबर 2016 को सिनेपोलिस थिएटर में फिल्म देखने गया था। वहां बाहर से पानी लाने पर रोक थी। जब उन्होंने सिनेमा हाल में पानी की बोतल ली तो खुले बाजार में 20 रुपये में मिलने वाली बोतल के लिए उनसे 50 रुपये वसूले गए।

आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र और सदस्य रजनीश कुमार ने अपने आदेश में कहा कि उपभोक्ता को बाहर से पानी लाने से रोककर अधिक कीमत पर उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एक ही उत्पाद के लिए मनमाने ढंग से दोहरी कीमत वसूलना उपभोक्ता हितों के खिलाफ है।