बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में डोमिसाइल नीति और 55 वर्ष आयु सीमा लागू करने की मांग, चिराग ने CM को लिखा लेटर

डिजिटल डेस्क, पटना। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वतंत्रता बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया है।

उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि स्थायी सहायक प्राध्यापकों की बहाली प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व सालों से अपनी सेवाएं दे रहे गेस्ट प्रोफेसर्स के हितों का ध्यान रखा जाए और उनका सेवा-समायोजन किया जाए।

नीति तय करने से पहले हो व्यापक विमर्श चिराग पासवान ने अपने लेटर में लिखा कि 'सहायक प्राध्यापक भर्ती नियमावली-2026' को लागू करने से पहले सभी हितधारकों से सुझाव लेना आवश्यक है। उन्होंने मांग की कि छात्र-छात्राओं, अभ्यर्थियों, अतिथि प्राध्यापकों, विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षाविदों के साथ विस्तृत चर्चा की जाए।

इसके साथ ही, उन्होंने यूजीसी (UGC) के दिशा-निर्देशों के आधार पर नियमावली की समीक्षा की वकालत की, ताकि राज्य में पठन-पाठन और अनुसंधान की गुणवत्ता पर कोई विपरीत असर न पड़े। वर्षों से कार्यरत शिक्षकों के अनुभव का लाभ उठाने की अपील केंद्रीय मंत्री ने ध्यान दिलाया कि लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे योग्य अतिथि शिक्षकों का भविष्य अधर में नहीं लटकना चाहिए। राज्य में बने नए कॉलेजों में इन अनुभवी शिक्षकों का सदुपयोग किया जा सकता है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इन शिक्षकों को स्थायी अवसर या समायोजन का विकल्प देकर उनके अनुभव का बेहतर इस्तेमाल किया जाए।