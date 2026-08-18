बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में डोमिसाइल नीति और 55 वर्ष आयु सीमा लागू करने की मांग, चिराग ने CM को लिखा लेटर
चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेटर लिखा है।
HighLights
अतिथि प्राध्यापकों के समायोजन का आग्रह किया।
नई भर्ती नियमावली पर व्यापक विमर्श की मांग।
उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर।
डिजिटल डेस्क, पटना। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वतंत्रता बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया है।
उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि स्थायी सहायक प्राध्यापकों की बहाली प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व सालों से अपनी सेवाएं दे रहे गेस्ट प्रोफेसर्स के हितों का ध्यान रखा जाए और उनका सेवा-समायोजन किया जाए।
नीति तय करने से पहले हो व्यापक विमर्श
चिराग पासवान ने अपने लेटर में लिखा कि 'सहायक प्राध्यापक भर्ती नियमावली-2026' को लागू करने से पहले सभी हितधारकों से सुझाव लेना आवश्यक है। उन्होंने मांग की कि छात्र-छात्राओं, अभ्यर्थियों, अतिथि प्राध्यापकों, विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षाविदों के साथ विस्तृत चर्चा की जाए।
इसके साथ ही, उन्होंने यूजीसी (UGC) के दिशा-निर्देशों के आधार पर नियमावली की समीक्षा की वकालत की, ताकि राज्य में पठन-पाठन और अनुसंधान की गुणवत्ता पर कोई विपरीत असर न पड़े।
वर्षों से कार्यरत शिक्षकों के अनुभव का लाभ उठाने की अपील
केंद्रीय मंत्री ने ध्यान दिलाया कि लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे योग्य अतिथि शिक्षकों का भविष्य अधर में नहीं लटकना चाहिए। राज्य में बने नए कॉलेजों में इन अनुभवी शिक्षकों का सदुपयोग किया जा सकता है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इन शिक्षकों को स्थायी अवसर या समायोजन का विकल्प देकर उनके अनुभव का बेहतर इस्तेमाल किया जाए।
छात्रों और अभ्यर्थियों के साथ न्याय की उम्मीद
उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर न्यायसंगत और दूरगामी फैसला लेगी। चिराग पासवान ने स्पष्ट किया कि नई नियमावली ऐसी होनी चाहिए जो योग्य उम्मीदवारों को अवसर दे, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करे और बिहार की उच्च शिक्षा प्रणाली को और मजबूत तथा प्रासंगिक बनाए।
इन 6 बिंदुओं पर पुनर्विचार की अपील
- सहायक प्राध्यापक बहाली में UGC Regulation 2018, Table 3A को लागू किया जाए।
- सहायक प्राध्यापक हेतु अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष किया जाए।
- बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक बहाली को स्थाई और नियमित किया जाए।
- सहायक प्राध्यापक बहाली में डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए।
- बिहार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के स्वायत्तता का हनन बंद किया जाए।
- नियमित सहायक प्राध्यापक नियुक्ति से पहले बिहार के विश्वविद्यालयों में लगातार कई वर्षों से कार्यरत अतिथि सहायक प्राध्यापकों को बिहार सरकार द्वारा सेवा सामंजन (65 वर्ष) किया जाए।
यह भी पढ़ें- खरगे के 'शुद्धिकरण' दावे पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, बोले- दलित भेदभाव पर चिंता...अगर ऐसा हुआ है तो जांच हो