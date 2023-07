NDA में कब शामिल हो रहे चिराग पासवान? पार्टी की बैठक के बाद LJP चीफ बोले- इस पर किया गहन मंथन...

जागरण डिजिटल, पटना। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। रविवार को राजधानी में सियासी हलचल देखने को मिली। भाजपा के साथ गठबंधन करने की अटकलों के बीच चिराग पासवान ने रविवार को अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की।

इस बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों ने चिराग पासवान को गठबंधन में शामिल होने का फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। बैठक को लेकर चिराग पासवान मीडिया के सामने भी आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैठक में गहन मंथन हुआ और विस्तार से बातचीत हुई है।

#WATCH | Party leaders today have authorised me to take any decision regarding forming an alliance for the upcoming 2024 Lok Sabha elections and also state elections: Chirag Paswan, National President of Lok Janshakti Party, in Patna pic.twitter.com/9FzQe0FPbR