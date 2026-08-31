'आरोप सही साबित हुए तो मंत्री पद के साथ पार्टी से भी कर देंगे बर्खास्त', चिराग का संजय सिंह पर बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार में मंत्री और महुआ से विधायक संजय कुमार सिंह पर महिला कर्मचारी से कथित दुर्व्यवहार के आरोप लगने के बाद राज्य में राजनीति गरमा गई है।

इस पूरे घटनाक्रम पर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया के सवालों पर जवाब दिया है। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के विषय पर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

'दोषी चाहें अपने हों या पराए, मिलेगी सख्त सजा' चिराग पासवान ने कहा कि यदि निष्पक्ष जांच के बाद आरोप सच पाए जाते हैं, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ बिना किसी हिचकिचाहट के सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि गलत काम करने वाले का समर्थन कभी नहीं किया जा सकता। आरोपी अगर उनके परिवार का सदस्य ही क्यों न हो, यदि उसने किसी महिला से अभद्रता की है तो जांच के जरिए सच्चाई सामने आनी ही चाहिए।

मंत्री पद के साथ जाएगी पार्टी की सदस्यता केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी नीति साफ करते हुए कहा कि केवल संवैधानिक या सरकारी पद से हटा देना ही काफी नहीं होगा। यदि जांच में आरोप सिद्ध होते हैं, तो आरोपी को मंत्री पद से बर्खास्त करने के साथ-साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।