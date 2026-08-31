'आरोप सही साबित हुए तो मंत्री पद के साथ पार्टी से भी कर देंगे बर्खास्त', चिराग का संजय सिंह पर बड़ा बयान
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मंत्री संजय कुमार सिंह पर लगे दुर्व्यवहार के आरोपों पर सख्त रुख अपनाया है।
HighLights
मंत्री संजय सिंह पर महिला कर्मचारी से दुर्व्यवहार का आरोप।
चिराग पासवान बोले, दोषी पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई।
मंत्री पद और पार्टी सदस्यता से भी किया जाएगा बर्खास्त।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार में मंत्री और महुआ से विधायक संजय कुमार सिंह पर महिला कर्मचारी से कथित दुर्व्यवहार के आरोप लगने के बाद राज्य में राजनीति गरमा गई है।
इस पूरे घटनाक्रम पर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया के सवालों पर जवाब दिया है। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के विषय पर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
'दोषी चाहें अपने हों या पराए, मिलेगी सख्त सजा'
चिराग पासवान ने कहा कि यदि निष्पक्ष जांच के बाद आरोप सच पाए जाते हैं, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ बिना किसी हिचकिचाहट के सख्त कदम उठाए जाएंगे।
उन्होंने जोर देकर कहा कि गलत काम करने वाले का समर्थन कभी नहीं किया जा सकता। आरोपी अगर उनके परिवार का सदस्य ही क्यों न हो, यदि उसने किसी महिला से अभद्रता की है तो जांच के जरिए सच्चाई सामने आनी ही चाहिए।
मंत्री पद के साथ जाएगी पार्टी की सदस्यता
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी नीति साफ करते हुए कहा कि केवल संवैधानिक या सरकारी पद से हटा देना ही काफी नहीं होगा। यदि जांच में आरोप सिद्ध होते हैं, तो आरोपी को मंत्री पद से बर्खास्त करने के साथ-साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।
क्या है पूरा मामला?
इस राजनीतिक विवाद की शुरुआत जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव के एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई थी। तेज प्रताप ने दावा किया था कि दिल्ली के एक नामी होटल में प्रवास के दौरान मंत्री संजय कुमार सिंह ने एक महिला कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार और शोषण का प्रयास किया। उन्होंने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई थी।
हालांकि, इन आरोपों की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, मंत्री संजय सिंह ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए तेज प्रताप यादव को कानूनी नोटिस भी भेजा है।
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