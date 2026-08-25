चिराग का क्विक एक्शन! BPSC TRE-4 की 15 मांगों का ज्ञापन लिया, फिर पहुंचे CM सम्राट के पास; लाठीचार्ज पर भी कह दी बड़ी बात
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात कर उनकी 15 सूत्री मांगें सुनीं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर इन मुद्दों को उठाया। उन्होंने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को अनुचित बताया और सरकार व छात्रों के बीच संवाद की वकालत की।
HighLights
चिराग पासवान ने आंदोलनरत छात्रों से मिलकर ज्ञापन लिया।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से छात्रों की मांगों पर चर्चा की।
छात्रों पर लाठीचार्ज को अनुचित बताया, संवाद पर जोर दिया।
डिजिटल डेस्क, पटना। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान गर्दनीबाग धरनास्थल पहुंचे, जहां उन्होंने आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान छात्रों ने अपनी समस्याओं और मांगों को विस्तार से उनके सामने रखा।
छात्रों ने चिराग पासवान को सौंपा 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन
धरनास्थल पर छात्रों ने चिराग पासवान को अपनी 15 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय मंत्री ने छात्रों की मांगों और उनकी समस्याओं को सुना तथा इन मुद्दों को गंभीरता से लेने का भरोसा दिलाया।
छात्रों की मांग लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिले चिराग
छात्रों की मांगों को लेकर चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष छात्रों की प्रमुख मांगों को रखा और छात्र हित में संवेदनशीलता के साथ सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया।
दफादार-चौकीदारों की समस्याओं का मुद्दा भी उठाया
चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री के समक्ष दफादार-चौकीदारों की विभिन्न मांगों और समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। मुख्यमंत्री ने छात्रों और दफादार-चौकीदारों से जुड़े विषयों को गंभीरता से सुनते हुए उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
छात्रों पर लाठीचार्ज को चिराग पासवान ने बताया अनुचित
चिराग पासवान ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्र समाज और देश का भविष्य हैं और उनकी समस्याओं को सुनकर संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए।
बोले- सरकार और छात्रों के बीच संवाद का रास्ता रहना चाहिए खुला
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत और सकारात्मक पहल से किया जा सकता है। सरकार को छात्रों की जायज मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए, ताकि युवाओं के बीच विश्वास और सकारात्मक माहौल बना रहे।
छात्रों और युवाओं के मुद्दे उठाने के लिए प्रतिबद्ध है पार्टी
चिराग पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) छात्रों, युवाओं और आम लोगों की आवाज को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।
पार्टी रोजगार, शिक्षा और युवाओं के बेहतर भविष्य से जुड़े मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाती रही है और आगे भी छात्रों के हित में प्रयास जारी रखेगी।
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