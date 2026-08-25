चिराग का क्विक एक्शन! BPSC TRE-4 की 15 मांगों का ज्ञापन लिया, फिर पहुंचे CM सम्राट के पास; लाठीचार्ज पर भी कह दी बड़ी बात

डिजिटल डेस्क, पटना। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान गर्दनीबाग धरनास्थल पहुंचे, जहां उन्होंने आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान छात्रों ने अपनी समस्याओं और मांगों को विस्तार से उनके सामने रखा।

छात्रों ने चिराग पासवान को सौंपा 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन

धरनास्थल पर छात्रों ने चिराग पासवान को अपनी 15 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय मंत्री ने छात्रों की मांगों और उनकी समस्याओं को सुना तथा इन मुद्दों को गंभीरता से लेने का भरोसा दिलाया।

छात्रों की मांग लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिले चिराग छात्रों की मांगों को लेकर चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष छात्रों की प्रमुख मांगों को रखा और छात्र हित में संवेदनशीलता के साथ सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया।

दफादार-चौकीदारों की समस्याओं का मुद्दा भी उठाया चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री के समक्ष दफादार-चौकीदारों की विभिन्न मांगों और समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। मुख्यमंत्री ने छात्रों और दफादार-चौकीदारों से जुड़े विषयों को गंभीरता से सुनते हुए उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

छात्रों पर लाठीचार्ज को चिराग पासवान ने बताया अनुचित चिराग पासवान ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्र समाज और देश का भविष्य हैं और उनकी समस्याओं को सुनकर संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए।