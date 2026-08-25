रात में पटना धरनास्थल पहुंचे चिराग पासवान, BPSC TRE-4 समेत कई मांगों का सौंपा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, पटना। BPSC TRE-4 Protesters बीपीएससी टीआरई-4 में पदों की संख्या बढ़ाने, एकल परीक्षा लागू करने और निगेटिव मार्किंग खत्म करने की मांग को लेकर गर्दनीबाग धरनास्थल पर छात्र-छात्राओं का न्याय सत्याग्रह मंगलवार को भी जारी रहा। मंगलवार की रात केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी धरनास्थल पहुंचे।

छात्र प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री को सौंपा ज्ञापन बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने बताया कि छात्र हित से जुड़ी मांगों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया।

चिराग पासवान ने हरसंभव मदद का दिया आश्वासन छात्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्री ने उनकी मांगों को लेकर हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी मांगों पर सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री के धरनास्थल पहुंचने से प्रदर्शनकारी छात्रों में भी उत्साह देखा गया।

शिक्षा विभाग के पत्र को निरस्त करने की उठी मांग दिलीप कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को जारी पत्र को निरस्त किया जाए। उन्होंने मांग की कि छात्रों की मांगों को पूरा करने वाला नया आदेश जारी किया जाए। इस मुद्दे पर छात्रों के साथ बैठक के बाद आंदोलन जारी रखने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा न्याय सत्याग्रह छात्र नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होता, न्याय सत्याग्रह जारी रहेगा। आंदोलन के दौरान अभ्यर्थी लगातार अपनी परीक्षाओं, नियुक्तियों और परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी मांगों को उठा रहे हैं।

बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाने समेत कई मुद्दे उठाए अभ्यर्थियों की मांगों में बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाना, परीक्षा की तिथि जारी करना, एलईटी और बीईटी का आयोजन तथा बीपीएससी एईडीओ परीक्षा की तिथि घोषित करना शामिल है। इसके अलावा दारोगा, सिपाही और अन्य परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग भी की गई।