Bihar Politics: मिशन 2024 की तैयारी, सीएम नीतीश कुमार ने JDU विधायकों और विधान पार्षदों को मिलने बुलाया

Bihar Politics: सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायकों और विधान पार्षदों की बुलाई बैठक

पटना, जागरण डिजिटल। मिशन 2024 के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत सीएम ने शुक्रवार को जदयू विधायकों और पार्षदों को मिलने के लिए सीएम आवास बुलाया है। मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी पार्टी के विधायकों व विधान पार्षदों से मिलकर उनका हाल जानेंगे। वे उनसे बारी-बारी से मिल रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को भी नीतीश कुमार ने जदयू नेताओं से मुलाकात की थी। बुधवार को सीएम से शालिनी मिश्रा और अजय चौधरी भी मिलने पहुंचे थे और उनसे बातचीत की थी। नीतीश कुमार विधायकों से मिलकर विकास कार्यों और जनता से मिले फीडबैक की जानकारी ले रहे हैं। सीएम आज डॉ. संजीव और कुछ अन्‍य से मुलाकात करेंगे और उनसे उनके क्षेत्र की समस्या और फीडबैक के बारे में जानेंगे।

