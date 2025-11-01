Railway News: छठ बाद दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में भीड़, पैर रखने की भी जगह नहीं
छठ पर्व के बाद उत्तर भारत लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशनों पर उमड़ पड़ी है। दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। पटना जंक्शन जैसे स्टेशनों पर लंबी कतारें हैं। तत्काल टिकट मिलना मुश्किल है और स्पेशल ट्रेनें भी नाकाफी साबित हो रही हैं। ट्रेनों में देरी हो रही है और रेलवे पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने में मुश्किल हो रही है।
जागरण संवाददाता, पटना। छठ पर्व समाप्त होते ही उत्तर भारत के बड़े शहरों की ओर लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशनों पर उमड़ पड़ी है।
विशेष रूप से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने की भी जगह नहीं बची। शुक्रवार रात से ही पटना जंक्शन, राजेंद्रनगर टर्मिनल, दानापुर और आरा स्टेशन पर यात्रियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं।
रेलवे सूत्रों के अनुसार, सम्पूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, पटना-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और मगध एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों में सभी सीटें भरी हुई हैं। कई यात्री जनरल डिब्बों में खड़े होकर यात्रा करने को मजबूर हैं।
वहीं, तत्काल टिकट की उम्मीद में कई लोग स्टेशन पर रातभर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन टिकट मिलना मुश्किल हो गया। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है, फिर भी मांग के मुकाबले यह नाकाफी साबित हो रही हैं।
प्लेटफार्म पर यात्रियों की भीड़ नियंत्रित करने के लिए रेलवे पुलिस को अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ी है। दूसरी ओर, भारी भीड़ और विलंब के कारण कुछ ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है। कई ट्रेनों में सामान्य से 1 से 3 घंटे की देरी हो रही है।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अगले तीन-चार दिनों तक यह स्थिति बनी रह सकती है, क्योंकि अधिकांश प्रवासी अब अपने काम पर लौटने की तैयारी में हैं।
भीड़ के बावजूद यात्री अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और किसी तरह ट्रेन में जगह पाने की कोशिश में जुटे हैं। छठ के बाद घर लौटने वालों का यह सैलाब एक बार फिर रेलवे की तैयारी की परीक्षा ले रहा है।
