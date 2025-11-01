Railway News: छठ बाद दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में भीड़, पैर रखने की भी जगह नहीं

जागरण संवाददाता, पटना। छठ पर्व समाप्त होते ही उत्तर भारत के बड़े शहरों की ओर लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशनों पर उमड़ पड़ी है।

विशेष रूप से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने की भी जगह नहीं बची। शुक्रवार रात से ही पटना जंक्शन, राजेंद्रनगर टर्मिनल, दानापुर और आरा स्टेशन पर यात्रियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं।

रेलवे सूत्रों के अनुसार, सम्पूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, पटना-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और मगध एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों में सभी सीटें भरी हुई हैं। कई यात्री जनरल डिब्बों में खड़े होकर यात्रा करने को मजबूर हैं।

वहीं, तत्काल टिकट की उम्मीद में कई लोग स्टेशन पर रातभर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन टिकट मिलना मुश्किल हो गया। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है, फिर भी मांग के मुकाबले यह नाकाफी साबित हो रही हैं।