छठ पर घर जाने के लिए नहीं मिल रहा कन्फर्म टिकट? ₹305 में 'जनसाधारण' दिल्ली से पहुंचा देगी बिहार

डिजिटल डेस्क, पटना। लोकआस्था के महापर्व छठ(Chhath Puja 2026) पर दिल्ली-एनसीआर से रहने वाले बिहारियों के लिए घर लौटना सबसे बड़ी समस्या होती है। ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट और कन्फर्म टिकट न मिलना इस समस्या को और बड़ी कर देती है। मगध एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और अन्य त्योहारी सीजन में चलने वाली स्पेशल ट्रेनों(Chhath Puja Special Train) में सीटें पूरी तरह फुल हो चुकी हैं। ऐसे में अगर आपको भी बिहार जाने के लिए टिकट नहीं मिल पा रहा है, तो आपके लिए जनसाधारण एक्सप्रेस (13258 / 13257) सबसे बेहतर और बजट-फ्रेंडली विकल्प साबित हो सकती है।

क्यों खास है जनसाधारण एक्सप्रेस? रेलवे द्वारा संचालित यह ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल (ANVT) और बिहार के दानापुर (DNR) के बीच नियमित रूप से चलाई जाती है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके सभी डिब्बे पूरी तरह से अनारक्षित होते हैं। इसका मतलब है कि आपको महीनों पहले से रिजर्वेशन कराने या वेटिंग लिस्ट की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सीधा स्टेशन से जनरल टिकट खरीदकर इसमें यात्रा कर सकते हैं।

यात्रा का समय और किराया यह ट्रेन लगभग 996 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने में 17 से 18 घंटे लेती है और सप्ताह के सातों दिन चलती है। मात्र ₹305 के किफायती किराए में यह आपको सीधे बिहार पहुंचा देती है।