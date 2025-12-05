राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में बूढ़े और बीमार हो रहे डैम के जीर्णोद्धार की पहल अभी तो प्रारंभिक चरण मेंं है, लेकिन उनके जल भरण क्षमता में वृद्धि की आशा बनी हुई है।

विधान मंडल में प्रस्तुत बांधों की सुरक्षा स्थिति से संबंधित रिपोर्ट का यह अंश है। गाद जमा होने यानी अवसादन की दर चंदन जलाशय में तो अप्रत्याशित है।

यह उन सात डैम में से एक है, जिसकी हाइड्रोलाजी समीक्षा देश-विदेश की नामी कंपनियों ने की है। बहरहाल इन जलाशयों के जीवन-काल और जल भरण क्षमता में वृद्धि के लिए आपातकालीन कार्ययोजना (ईएपी) तैयार की जा रही है।

उनमें से चंदन डैम की ईएपी तैयार हो चुकी है। बाकी डैम की ईएपी बनाने के लिए टर्म आफ रेफरेंस पर राष्ट्रीय बांध सुरक्षा संगठन (एनडीएसए) से सहमति ली जा चुकी है।

अवसादन दर अधिक तो जीवनकाल कम

दरअसल, जलाशय का उपयोगी जीवन उसके अवसादन दर (सेडिमेंटेशन रेट) पर ही निर्भर करता है। अवसादन दर अधिक होने से डैम का जीवन-काल कम होता जाता है।

इसी कारण निर्दिष्ट बांध के जलाशय को प्रारंभिक रूप से भरने से पहले आपातकालीन कार्ययोजना (EAP) तैयार करनी है और नियमित अंतराल पर उसे अद्यतन भी करना है।

यह ईएपी अगले वर्ष यानी 2026 तक बना ली जानी है। बांध सुरक्षा अधिनियम में इसका स्पष्ट उल्लेख है। उल्लेखनीय है कि जर्जर हो रही संरचनाओं के टूटने से बाढ़ की आशंका होती है तो गाद आदि जमा होने से डैम में पानी के लिए कम जगह बचती है।