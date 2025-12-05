आधी से भी कम रह गई चंदन डैम की क्षमता, अब सात बांधों के लिए सरकार बना रही EAP, क्या होगा असर?
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में बूढ़े और बीमार हो रहे डैम के जीर्णोद्धार की पहल अभी तो प्रारंभिक चरण मेंं है, लेकिन उनके जल भरण क्षमता में वृद्धि की आशा बनी हुई है।
विधान मंडल में प्रस्तुत बांधों की सुरक्षा स्थिति से संबंधित रिपोर्ट का यह अंश है। गाद जमा होने यानी अवसादन की दर चंदन जलाशय में तो अप्रत्याशित है।
यह उन सात डैम में से एक है, जिसकी हाइड्रोलाजी समीक्षा देश-विदेश की नामी कंपनियों ने की है। बहरहाल इन जलाशयों के जीवन-काल और जल भरण क्षमता में वृद्धि के लिए आपातकालीन कार्ययोजना (ईएपी) तैयार की जा रही है।
उनमें से चंदन डैम की ईएपी तैयार हो चुकी है। बाकी डैम की ईएपी बनाने के लिए टर्म आफ रेफरेंस पर राष्ट्रीय बांध सुरक्षा संगठन (एनडीएसए) से सहमति ली जा चुकी है।
अवसादन दर अधिक तो जीवनकाल कम
दरअसल, जलाशय का उपयोगी जीवन उसके अवसादन दर (सेडिमेंटेशन रेट) पर ही निर्भर करता है। अवसादन दर अधिक होने से डैम का जीवन-काल कम होता जाता है।
इसी कारण निर्दिष्ट बांध के जलाशय को प्रारंभिक रूप से भरने से पहले आपातकालीन कार्ययोजना (EAP) तैयार करनी है और नियमित अंतराल पर उसे अद्यतन भी करना है।
यह ईएपी अगले वर्ष यानी 2026 तक बना ली जानी है। बांध सुरक्षा अधिनियम में इसका स्पष्ट उल्लेख है। उल्लेखनीय है कि जर्जर हो रही संरचनाओं के टूटने से बाढ़ की आशंका होती है तो गाद आदि जमा होने से डैम में पानी के लिए कम जगह बचती है।
इस कारण सिंचाई और पेयजल के लिए समस्या उत्पन्न होती है। अभी खड़गपुर झील डैम से सिंचाई के साथ पेयजल के लिए भी पानी मिल रहा।
बाढ़ के दौरान डैम की क्षमता
बांध : व्यवहृत डिजाइन : संशोधित डिजाइन
- दुर्गावती : 6000 : 6000
- कोहिरा : 737 : 1223
- अपर किऊल : 3400 : 2766
- बटुआ : 3831.7 : 4568
- फुलवरिया : 1855 : 2625
- चंदन : 3115 : 5497
- खड़गपुर : 850.16 : 1497
(नोट : क्षमता घन मीटर प्रति सेकेंड)
सात डैम का हुआ आकलन
बहरहाल चंदन डैम और खड़गपुर झील डैम की अवसादन दर के अध्ययन में कई रोचक पहलुओं की जानकारी मिली। 1968 से 2021 तक चंदन डैम की कुल भराव क्षमता में पर्याप्त बदलाव आया है।
इस पैमाने पर खड़गपुर की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर कही जा सकती है, क्योंकि उसमें अवसादन दर कम है। इसका मुख्य कारण उसके कैचमेंट एरिया के एक बहुत बड़े क्षेत्र में भीमबांध संरक्षित वन और रौनकाबाद संरक्षित वन का होना है।
खड़गपुर झील डैम का उपयोगी जीवन 101 वर्ष अनुमानित है। इनके अतिरिक्त नेशनल हाइड्रोलाजी प्रोजेक्ट के अंतर्गत पांच अन्य डैम की अवसादन दर का भी आकलन हुआ है।
उनमें से दुर्गावती, कोहिरा और अपर किऊल डैम का उपयोगी जीवन क्रमश: 29, 18 और 10 वर्ष है। तीनों में अवसादन की स्थिति गंभीर है।
बाकी दो बटुआ और फुलवरिया डैम का उपयोगी जीवन क्रमश: 87 और 275 वर्ष है। इन सातों डैम के संशोधित डिजाइन से जल भराव क्षमता में वृद्धि का अनुमान है।
जलाशय का जीवन-काल : जब कोई जलाशय उसके निर्माण से लेकर बिना किसी नए जलाशय से सहायता प्राप्त किए अपने डिजाइन प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सकता है, वही उस जलाशय का जीवन-काल होता है।
चंदन डैम की क्षमता में क्षरण
वर्ष : क्षमता (लाख घन मीटर)
- 1968 : 157.263
- 2005 : 75.47
- 2015 : 56.23
- 2021 : 54.03
