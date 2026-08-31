CGHS रिश्वत केस में फैसला: पूर्व अधीक्षक और लिपिक को 3-3 साल की सजा, 30-30 हजार जुर्माना
केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) पटना के पूर्व अधीक्षक गोपीनाथ भगत और लिपिक देवेंद्र कुमार पाठक को रिश्वतखोरी के मामले ...और पढ़ें
HighLights
CGHS पटना के पूर्व अधीक्षक और लिपिक को सजा।
रिश्वतखोरी मामले में सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला।
दोनों को तीन साल की जेल, 30 हजार जुर्माना।
जागरण संवाददाता, पटना। रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम की अदालत ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के पटना स्थित अपर निदेशक कार्यालय के पूर्व कार्यालय अधीक्षक गोपीनाथ भगत और निम्न वर्गीय लिपिक देवेंद्र कुमार पाठक को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
20 लाख के बिल के बदले मांगी थी रिश्वत
अदालत ने दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सीबीआई के अनुसार, मामला 18 मार्च 2013 का है। दोनों आरोपितों को एक दवा आपूर्तिकर्ता से उसके 20 लाख रुपये के बिल को पास करने के एवज में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था।
तीन-तीन हजार रुपये लेते पकड़े गए थे
आरोप के मुताबिक, दवा आपूर्तिकर्ता से दोनों ने तीन-तीन हजार रुपये की रिश्वत ली थी। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने कार्रवाई की और दोनों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने के लिए कुल 15 गवाहों की गवाही पेश की। साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी माना।
सीबीआई की ओर से हुई प्रभावी पैरवी
मामले में सीबीआई की ओर से वरीय विशेष लोक अभियोजक श्रीमती शशि विश्वकर्मा ने अदालत में पक्ष रखा। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों दोषियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
करीब 13 साल पुराने इस रिश्वत मामले में अदालत के फैसले के बाद सीजीएचएस कार्यालय में तैनात रहे दोनों कर्मचारियों को अब सजा भुगतनी होगी।