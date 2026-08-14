CEC ज्ञानेश कुमार आ रहे बिहार, तीन जिलों में पहुंचेंगे; फिर नालंदा में होने वाला है बड़ा कार्यक्रम

राज्य ब्यूरो, पटना। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार उच्चस्तरीय दल के साथ रविवार से दो दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे।

पहले दिन वे वैशाली, मधुबनी और सीतामढ़ी का दौरा करेंगे। इस दौरान तीनों जिलों के जिला निर्वाचन तंत्र के साथ संवाद करेंगे।

बिहार प्रवास के दौरान सीईसी राज्य की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों का भी अवलोकन करेंगे। उनके दौरे को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से तैयारियां पूरी की जा रही हैं।

नालंदा में 500 बीएलओ से सीधे संवाद

सोमवार को सीईसी नालंदा विश्वविद्यालय के सुषमा स्वराज सभागार में बिहार के 500 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) से संवाद करेंगे।

पिछले एक वर्ष से विभिन्न राज्यों के दौरे के दौरान बीएलओ से संवाद करने का सिलसिला जारी रखते हुए बिहार में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

जमीनी चुनौतियों और निर्वाचन प्रक्रिया पर होगी चर्चा

बीएलओ के साथ संवाद के दौरान उनके अनुभवों और जमीनी चुनौतियों पर सीधे चर्चा होगी। निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, सरल और सुगम बनाने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

स्थानीय स्तर पर निर्वाचन कार्य से जुड़े अनुभवों को आयोग के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा।

ज्ञान भवन में विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे निर्वाचन साक्षरता का पाठ

पटना के गांधी मैदान के पास स्थित ज्ञान भवन में निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईएससी) 2.0 और ईसीआइनेट पर एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित होगा।

सीईसी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से संवाद करेंगे और उन्हें निर्वाचन साक्षरता से जुड़े विषयों की जानकारी देंगे।

400 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी होंगे शामिल

सम्मेलन में बिहार के 400 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों से हजारों विद्यार्थी, शिक्षक, कुलपति, प्राचार्य और संस्थान प्रमुख भाग लेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बिहार सरकार के मुख्य सचिव, विकास आयुक्त और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में शामिल होंगे।

आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल

सीईसी के साथ वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग, महानिदेशक मीडिया आशीष गोयल, महानिदेशक आइटी डा. सीमा खन्ना समेत आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बिहार आएंगे। प्रतिनिधिमंडल के दौरे को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से समन्वय किया जा रहा है।