बिहार पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, GenZ वोटर्स से करेंगे संवाद

राज्य ब्यूरो, पटना। जेनजी मतदाताओं से संवाद एवं चुनाव प्रक्रिया को और सुगम बनाने के लिए बीएलओ के साथ विमर्श करने रविवार को भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार के दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच गए हैं।

बिहार प्रवास के दौरान ज्ञानेश कुमार सीतामढ़ी, मधुबनी और वैशाली का भी दौरा करेंगे। इस क्रम में जिला निर्वाचन तंत्र के साथ संवाद भी प्रस्तावित है। साथ ही बिहार की समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों का भी अवलोकन करेंगे।