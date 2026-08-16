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बिहार पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, GenZ वोटर्स से करेंगे संवाद

By Raman Shukla Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 12:44 PM (IST)

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार के दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं। वे जेनजी मतदाताओं से संवाद और बीएलओ के साथ चुनाव प्रक्रिया को सुगम बनाने पर चर्चा करेंगे, साथ ही सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली और नालंदा का दौरा भी करेंगे।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। फाइल फोटो

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। फाइल फोटो

HighLights

  1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार के दो दिवसीय दौरे पर।

  2. जेनजी मतदाताओं से संवाद और बीएलओ के साथ चर्चा करेंगे।

  3. सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली और नालंदा का भी दौरा प्रस्तावित।

राज्य ब्यूरो, पटना। जेनजी मतदाताओं से संवाद एवं चुनाव प्रक्रिया को और सुगम बनाने के लिए बीएलओ के साथ विमर्श करने रविवार को भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार के दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच गए हैं।

बिहार प्रवास के दौरान ज्ञानेश कुमार सीतामढ़ी, मधुबनी और वैशाली का भी दौरा करेंगे। इस क्रम में जिला निर्वाचन तंत्र के साथ संवाद भी प्रस्तावित है। साथ ही बिहार की समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों का भी अवलोकन करेंगे।

अगले दिन सोमवार को नालंदा में बीएलओ के साथ जमीनी अनुभव से लेकर युवाओं की लोकतांत्रिक सहभागिता, निर्वाचन साक्षरता, डिजिटल जागरुकता एवं लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक सहभागिता पर विमर्श करेंगे।

इससे पहले पटना पहुंचने पर ज्ञानेश कुमार का पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया जाएगा।

सोमवार को नालंदा एवं पटना में आयोग की विभिन्न पहलों, नवाचारों और महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी।

ज्ञानेश कुमार रविवार को जिलों में जिला निर्वाचन तंत्र के साथ संवाद करेंगे। साथ ही बिहार की समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों का भी अवलोकन करेंगे।

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