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CBSE का बड़ा बदलाव: 9वीं में रोजमर्रा की बातचीत से परखी जाएगी 'तीसरी भाषा', 40 अंकों की होगी लिखित परीक्षा

By Ravi Kumar(patna) Edited By: Rajat Mourya
Updated: Tue, 18 Aug 2026 06:30 AM (IST)

सीबीएसई ने कक्षा नौवीं की तीसरी भाषा के लिए नई मूल्यांकन प्रणाली लागू की है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में प्रभावी संवाद क्षमता और भाषा के व्यावहारिक प्रयोग को बढ़ाना है, न कि केवल परीक्षा पास करना।

9वीं में रोजमर्रा की बातचीत से परखी जाएगी 'तीसरी भाषा', 40 अंकों की होगी लिखित परीक्षा (AI Generated Image)

9वीं में रोजमर्रा की बातचीत से परखी जाएगी 'तीसरी भाषा', 40 अंकों की होगी लिखित परीक्षा (AI Generated Image)

HighLights

  1. कक्षा नौवीं की तीसरी भाषा में नई मूल्यांकन प्रणाली।

  2. भाषा के व्यावहारिक प्रयोग और संवाद क्षमता पर जोर।

  3. मौखिक प्रस्तुति, समूह गतिविधियों के लिए 40 अंक।

जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा नौवीं में लागू तीसरी भाषा की समझ बढ़ाने और विद्यार्थियों में प्रभावी संवाद की क्षमता भी विकसित करने का निर्णय लिया है।

इसके तहत कक्षा में भाषा का व्यावहारिक प्रयोग, मौखिक प्रस्तुति, संवाद कौशल, समूह गतिविधियां व प्रोजेक्ट कार्य भी शामिल किए जाएंगे।

तीसरी भाषा का मूल्यांकन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। जिसके लिए अधिकतम 40 अंक मिलेंगे। 15 अंक प्रोजेक्ट कार्य और शेष अन्य भाषा कौशल के आधार पर दिए जाएंगे।

सीबीएसई के अनुसार, भाषा सीखने का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि बच्चों में प्रभावी संवाद क्षमता विकसित करना है। इससे विद्यार्थियों की संवाद क्षमता व आत्मविश्वास विकसित करने पर जोर रहेगा।

इससे भाषा सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी। विद्यार्थी रोजमर्रा की जिंदगी में भाषा का बेहतर उपयोग कर सकेंगे।

नई व्यवस्था में रटकर उत्तर लिखने की बजाए भाषा को समझने व उसके व्यावहारिक उपयोग करने को प्राथमिकता दी गई है।

नई मूल्यांकन प्रणाली में छात्रों को कहानी सुनाना, चित्र देखकर चर्चा करना, समूह चर्चा में भाग लेना, भूमिका निर्वहन, घोषणाएं सुनकर उनका आशय समझना और दैनिक जीवन की परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग करने जैसी गतिविधियों के माध्यम से परखा जाएगा। शिक्षक पूरे सत्र के दौरान इन गतिविधियों का मूल्यांकन करेंगे।