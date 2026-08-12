सीबीएसई 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी, पटना जोन से 2860 छात्र हुए सफल

जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा-2026 का रिजल्ट बुधवार को जारी कर दिया गया। 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा में पटना जोन से कुल 2860 विद्यार्थी सफल हुए हैं। परीक्षा में पटना जोन से कुल 5200 विद्यार्थी शामिल हुए थे।

पटना जोन से 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा में 53 प्रतिशत विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। वहीं, देश भर में 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा में कुल 2,91,576 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। जिनमें से 2,75,287 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे।

12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा में 53.08 प्रतिशत विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। बोर्ड की ओर से 28 जुलाई को पटना के आठ केंद्रों पर आयोजित की गई थी। 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए आन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) यानी डिजिटल कॉपी जांचने की व्यवस्था शुरू की गई थी, लेकिन ओएसएम प्रणाली के तहत कापियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा की कॉपी शिक्षकों द्वारा ऑफलाइन मोड में ही जांची गई।