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    सीबीएसई 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी, पटना जोन से 2860 छात्र हुए सफल

    By Ravi Kumar(patna) Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 08:49 PM (IST)

    सीबीएसई ने 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें पटना जोन से 2860 विद्यार्थी सफल हुए हैं। देशभर में 53.08% छात्रों ने सफलता प् ...और पढ़ें

    सीबीएसई 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी, पटना जोन से 2860 छात्र हुए सफल (AI Generated Image)

    सीबीएसई 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी, पटना जोन से 2860 छात्र हुए सफल (AI Generated Image)

    HighLights

    1. पटना जोन से 2860 विद्यार्थी 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा में सफल।

    2. देशभर में 53.08 प्रतिशत छात्रों ने सप्लीमेंट्री परीक्षा पास की।

    3. परिणाम डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

    जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा-2026 का रिजल्ट बुधवार को जारी कर दिया गया। 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा में पटना जोन से कुल 2860 विद्यार्थी सफल हुए हैं। परीक्षा में पटना जोन से कुल 5200 विद्यार्थी शामिल हुए थे।

    पटना जोन से 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा में 53 प्रतिशत विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। वहीं, देश भर में 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा में कुल 2,91,576 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। जिनमें से 2,75,287 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे।

    12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा में 53.08 प्रतिशत विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। बोर्ड की ओर से 28 जुलाई को पटना के आठ केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

    12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए आन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) यानी डिजिटल कॉपी जांचने की व्यवस्था शुरू की गई थी, लेकिन ओएसएम प्रणाली के तहत कापियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा की कॉपी शिक्षकों द्वारा ऑफलाइन मोड में ही जांची गई।

    सप्लीमेंट्री परीक्षा में सफल होने के लिए छात्रों को 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है। जिस विद्यार्थी का 33 प्रतिशत से कम अंक होगा वे परीक्षा में असफल हो गए हैं।

    बोर्ड ने विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी रिजल्ट देख सकते हैं। विद्यार्थी डीजी लाकर एप और उमंग एप के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थी डिजिटल मार्क शीट भी प्राप्त कर सकते हैं।

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