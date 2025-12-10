CBSE Exam 2026: सीबीएसई ने बदला परीक्षा पैटर्न, 3 पार्ट में होगी आंसर शीट; इस गलती पर कटेंगे मार्क्स

जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के क्षेत्रीय निदेशक गोपाल लाल यादव ने कहा कि 2026 में सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा दो बार होगी, इसलिए परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है। प्रश्न पत्र तीन पार्ट में ए, बी व सी में रहेगा। इसी तरह 32 पेज की उत्तर पुस्तिका भी तीन पार्ट ए, बी, व सी में रहेगी।

विद्यार्थियों को प्रश्नों का उत्तर पर भी इसी तरह देना होगा, यानी जिस पार्ट का प्रश्न रहेगा उसी पार्ट में उत्तर देना होगा। यदि विद्यार्थी ए पार्ट का उत्तर बी पार्ट में देते है तो अंक नहीं मिलेगा, वह गलत हो जाएगा। उन्होंने ये बातें पाटलिपुत्र सहोदय स्कूल कंपलेक्स के तत्वावधान में पटना के स्थानीय होटल में स्कूल प्रबंधकों व प्राचार्यों की बैठक में कही।

इससे पहले, स्कूल कंपलेक्स के अध्यक्ष डॉ. राजीव रंजन ने अतिथियों का स्वागत किया और संस्थान द्वारा विद्यार्थियों और स्कूल हित में किए जा रहे कार्यों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि 2026 में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों और प्राचार्यों का सम्मेलन आयोजित होगा। सीबीएसई के क्षेत्रीय निदेशक ने पाटलिपुत्र सहोदय स्कूल कंपलेक्स द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की।

क्षेत्रीय निदेशक गोपाल लाल यादव ने स्कूल प्राचार्यों से कहा कि 10वीं बोर्ड के विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर सही-सही तरीके लिखे यह अभ्यास कराएं। अगर ऐसा नहीं करते तो बच्चों को सही-सही अंक नहीं मिल पाएगा। स्कूल प्रबंधकों ने मॉडल पेपर जारी करने को लेकर सवाल पूछा।

इस पर उन्होंने कहा कि बोर्ड की ओर से बहुत जल्द वेबसाइट पर मॉडल पर अपलोड कर दिया जाएगा। स्कूल प्रबंधक मॉडल पेपर के माध्यम से बच्चों को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अभ्यास कराएंगे। नहीं मिलेगी अतिरिक्त कॉपी स्कूल प्रबंधकों ने सवाल किया कि बच्चों द्वारा अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका मांग की जाती है तो क्या करना होगा। क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि अतिरिक्त उत्तरपुस्तिका इस बार नहीं दिया जाएगी। बच्चे पार्ट सी को अतिरिक्त उत्तरपुस्तिका के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी जानकारी विद्यार्थियों को देनी होगी।

ऑस्ट्रेलिया में खुलेंगे सीबीएसई के स्कूल क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि भारत अपने स्कूल को ऑस्ट्रेलिया में भी विस्तार करने जा रहा है। बहुत जल्द इसको लेकर भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया के बीच एमओयू होना जा रहा है। यह बहुत खुशी की बात है कि सीबीएसई की पहुंच ऑस्ट्रेलिया तक हो जाएगी।