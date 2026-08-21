बक्सर से भागलपुर तक 4 घंटे में सफर, 13 जिले कनेक्ट करेगा 3700 करोड़ का 336 KM लंबा एक्सप्रेसवे
बिहार कैबिनेट ने बक्सर से भागलपुर के बीच 336 किमी लंबे छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है। यह परियोजना 3,700 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी और यात्रा का समय 8 से घटाकर 4 घंटे कर देगी।
HighLights
बक्सर-भागलपुर 336 किमी छह लेन एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी।
यात्रा का समय 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा।
3,700 करोड़ की लागत से PPP मॉडल पर होगा निर्माण।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में एक छोर से दूसरे छोर तक सड़क यात्रा करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बक्सर से भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी गई है।
सम्राट चौधरी की कैबिनेट ने 19 अगस्त को इसपर मुहर लगाई। इस एक्सप्रेसवे के तैयार होने के बाद बक्सर से भागलपुर का सफर करीब आठ घंटे के बजाय चार घंटे में पूरा होने की उम्मीद है।
पूरी तरह एक्सेस कंट्रोल्ड इस एक्सप्रेसवे को करीब 3,700 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत DBFOT-Toll मॉडल पर विकसित किया जाएगा।
राज्य कैबिनेट ने परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। परियोजना का क्रियान्वयन बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (BSRDC) के माध्यम से होगा।
यात्रियों के लिए सबसे बड़ा फायदा- सफर में करीब चार घंटे की बचत
फिलहाल बक्सर से भागलपुर सड़क मार्ग से जाने में करीब आठ घंटे का समय लग जाता है। नया एक्सप्रेसवे तैयार होने के बाद यही यात्रा करीब चार घंटे में पूरी होने की उम्मीद है।
इसका सीधा फायदा उन यात्रियों को मिलेगा जिन्हें बिहार के पश्चिमी हिस्से से भागलपुर, मुंगेर या जमुई की ओर जाना होता है।
छह लेन और पूरी तरह एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क होने के कारण रास्ते में अनावश्यक रुकावट कम होंगी और लंबी दूरी का सफर अधिक सुगम हो सकेगा।
हालांकि यात्रा का वास्तविक समय एक्सप्रेसवे के चालू होने, प्रवेश और निकास बिंदुओं तथा ट्रैफिक की स्थिति पर निर्भर करेगा।
किन जिलों से होकर बढ़ेगी कनेक्टिविटी?
प्रस्तावित कॉरिडोर से बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, गया, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर समेत कई जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है।
इसका मतलब यह है कि एक्सप्रेसवे सिर्फ बक्सर और भागलपुर के बीच तेज आवागमन का माध्यम नहीं होगा, बल्कि इसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले कई जिलों के लोगों को लंबी दूरी की यात्रा में वैकल्पिक और बेहतर सड़क संपर्क मिल सकेगा।
यूपी और दिल्ली तक जाने वालों के लिए भी सफर आसान
बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे की अहमियत बिहार की सीमा से बाहर भी है। उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा के पास इसे गाजीपुर-बलिया-मांझीघाट एक्सप्रेसवे के बक्सर लिंक से जोड़ने की योजना है।
आगे यह कनेक्टिविटी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख मार्गों तक पहुंच आसान कर सकती है।
ऐसे में बिहार से उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली-एनसीआर जाने वाले यात्रियों को लंबी दूरी के लिए बेहतर एक्सप्रेसवे नेटवर्क मिल सकेगा।
प्रस्तावित प्रयागराज-वाराणसी-बलिया लिंक कॉरिडोर के जरिए इसे उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की भी योजना है।
एक्सप्रेसवे पर टोल देना होगा
यह परियोजना DBFOT-Toll मॉडल पर विकसित की जाएगी। इसलिए एक्सप्रेसवे चालू होने के बाद इसका इस्तेमाल करने वाले वाहनों से टोल शुल्क लिया जाएगा।
यात्रियों के लिए इसका मतलब है कि तेज और सुविधाजनक सफर के बदले उन्हें टोल का भुगतान करना होगा। नियमित रूप से इस मार्ग का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए यात्रा समय की बचत और ईंधन की संभावित बचत टोल लागत के मुकाबले महत्वपूर्ण कारक हो सकती है।
रास्ते में रुकावट कम, सफर ज्यादा व्यवस्थित
पूरी तरह एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे पर निर्धारित स्थानों से ही प्रवेश और निकास होगा। इससे स्थानीय यातायात, अनियंत्रित कट और बीच रास्ते से वाहनों के प्रवेश जैसी वजहों से होने वाली बाधाएं कम होने की उम्मीद है।
लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह व्यवस्था खास तौर पर उपयोगी होगी। हालांकि स्थानीय गांवों और कस्बों तक पहुंचने के लिए यात्रियों को एक्सप्रेसवे के निर्धारित इंटरचेंज का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित होंगे नए कारोबारी क्षेत्र
सरकार सिर्फ सड़क बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहती। एक्सप्रेसवे के आसपास बड़े भूखंडों को आर्थिक गतिविधियों के लिए विकसित करने की योजना है।
इससे भविष्य में सड़क किनारे वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य निवेश गतिविधियों के लिए अवसर बन सकते हैं। प्रस्तावित मार्ग को ग्रीनफील्ड टाउनशिप से जोड़ने की भी योजना है।
इससे एक्सप्रेसवे के आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
अभी क्या हुआ है और आगे क्या होगा?
राज्य कैबिनेट ने परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब परियोजना की विस्तृत योजना तैयार करने के लिए डीपीआर कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी।
इसके अलावा पीपीपी मॉडल पर परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर की सेवा ली जाएगी। इसके बाद परियोजना के तकनीकी, वित्तीय और निर्माण से जुड़े चरण आगे बढ़ेंगे।अभी यात्रियों को कुछ समय इंतजार करना होगा।
यात्रियों के लिए आसान भाषा में समझें तो, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा फायदा सफर का समय करीब आधा होना, कई जिलों की बेहतर कनेक्टिविटी, और आगे यूपी-दिल्ली के एक्सप्रेसवे नेटवर्क तक आसान पहुंच होगा। बदले में यात्रियों को एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने पर टोल शुल्क देना पड़ेगा।
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