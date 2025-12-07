गिरिराज सिंह को देखकर चोटी(शिखा) रखनेवाले युवक ने सबके सामने अपनी चोटी काट ली। अपना पीले रंग का गमछा एक कुत्‍ते के गले में लपेट दिया। युवक ने अपना कुंदन महतो बताया। उसने कहा कि लोहिया नगर गुमटी के पास उसकी चाय की दुकान पर बुलडोजर चला दिया। इसी दुकान से उसके परिवार का भरण-पोषण होता था। उसका घर भी बुलडोजर से ढाह दिया गया।

ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। राज्‍य भर में चल रहे बुलडोजर एक्‍शन के बीच बेगूसराय में खुद को प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री ग‍िरिराज सिंह का भक्‍त बताने वाले युवक का विरोध वायरल हो गया है।

इससे उसका छत छिन गया है। खुले आसमान के नीचे सपरिवार रहने की मजबूरी है। ऐसे में टिकी रखने से क्‍या फायदा। उसने बताया कि वह मोदी और गिरिराज सिंह का भक्‍त था, लेकिन अब 'टिकी' वाली सरकार नहीं चाह‍िए।

कुंदन ने बताया कि वह गिरिराज सिंह को अपना आदर्श मानता था। मोदी-नीतीश का भी समर्थक था, लेकिन बिना नोटिस मेरे घर और दुकान पर बुलडोजर चला दिया गया। इससे मेरा दिल टूट गया है।

अब इस सरकार के प्रत‍ि कोई सम्‍मान नहीं बचा है। घर ले ही लिए तो मेरी टिकी भी ले लीजिए। उसने बताया कि 10 वर्षों से वह गिरिराज सिंह को देखकर टिकी रखा था।

अब जब मन में श्रद्धा ही नहीं बची तो उनकी तरह टिकी क्‍यों रखें। कुंदन ने कहा कि टिकी हिंदू धर्म की शान है। लेकिन अब मुझे न टिकी और न ही टिकी वाली यह सरकार पसंद है।

नई सरकार बनने के बाद से राज्‍य में अत‍िक्रमण के खिलाफ सख्‍त एक्‍शन हाे रहा है। अमूमन हर जिले में अत‍िक्रमण पर बुलडोचल चल रहा है। विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं।

सरकार इस मामले में कोई कोताही करने के मूड में नहीं है। उपमुख्‍यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने दो टूक कह दिया है कि बुलडोजर एक्‍शन चलता रहेगा।