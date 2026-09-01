ट्रेन में टिकट नहीं मिला तो टेंशन नहीं! दिल्ली-पंजाब से बिहार आने वालों के लिए चलेंगी 150 सरकारी बसें

डिजिटल डेस्क, पटना। आने वाले महीनों में त्योहारों की भरमार को देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) ने प्रवासी बिहारियों, छात्रों और यात्रियों के लिए बड़ी तैयारी की है। निगम अन्य राज्यों से बिहार आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए करीब 150 अंतर्राज्यीय बसों का संचालन करेगा। इनमें एसी डीलक्स और नॉन-एसी बसें शामिल होंगी।

रेलवे की भीड़ से राहत, दिल्ली-पंजाब समेत कई राज्यों के लिए चलेंगी बसें त्योहारी बसों का परिचालन मुख्य रूप से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रमुख रूटों पर किया जाएगा। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और टिकटों की मारामारी के बीच इन बसों से यात्रियों को वैकल्पिक सफर की सुविधा मिलेगी।

निगम की योजना प्रवासी बिहारियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए प्रमुख अंतर्राज्यीय मार्गों पर बसों की उपलब्धता बढ़ाने की है। लंबी दूरी के यात्रियों को ध्यान में रखते हुए बसों में आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं। पटना पहुंचीं 76 बसें, 100 करोड़ में खरीदी गई हैं नई गाड़ियां निगम के अनुसार, अब तक 73 नॉन-एसी और 3 एसी बसें, यानी कुल 76 बसें पटना पहुंच चुकी हैं। इन त्योहारी बसों को टाटा मोटर्स कंपनी से करीब 100 करोड़ रुपये की लागत पर खरीदा गया है।

हर बस में 50 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। यात्रियों की सुविधा के लिए पुशबैक सीट, सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। एसी बसों को प्रमुख अंतर्राज्यीय मार्गों पर प्राथमिकता के आधार पर चलाने की योजना है।

दिल्ली-NCR से बिहार लौटने वालों के लिए बड़ी राहत दिल्ली-NCR, हरियाणा और दूसरे राज्यों में रहने वाले लाखों बिहारी त्योहारों के दौरान घर लौटते हैं। इस दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ और टिकटों की कमी बड़ी परेशानी बनती है। नई बसें ऐसे यात्रियों के लिए आरामदायक और सुरक्षित विकल्प बन सकती हैं।

बिहार में इन सेवाओं का संचालन पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गया और मधुबनी जैसे प्रमुख शहरों से किए जाने की योजना है। इससे अलग-अलग जिलों के यात्रियों को अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा। हरियाणा के चार बड़े शहरों के लिए बसों को हरी झंडी बीते दिनों हरियाणा के साथ हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत अंबाला, गुरुग्राम, पानीपत और सोनीपत जैसे शहरों के लिए बसें चलाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के पुराने बस रूट परमिट का नवीनीकरण पूरा हो चुका है।