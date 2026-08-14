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    BSNL का स्वतंत्रता दिवस पर बड़ा तोहफा: ₹1 में 24 दिन की वैधता, 1GB डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग

    By Vidya Sagar Edited By: vyas Chandra
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 03:24 PM (IST)

    बीएसएनएल ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर ग्राहकों के लिए कई नई योजनाएं और डिजिटल सेवाएं शुरू की हैं, जिनमें 1 रुपये का मोबाइल प्लान और तेज गति वाली फाइबर ...और पढ़ें

    प्रेस वार्ता में जानकारी देते बीएसएनएल बिहार सर्किल के मुख्य महाप्रबंधक प्रदीप सिंह व अन्य। जागरण

    प्रेस वार्ता में जानकारी देते बीएसएनएल बिहार सर्किल के मुख्य महाप्रबंधक प्रदीप सिंह व अन्य। जागरण

    HighLights

    1. 1 रुपये में 'फ्रीडम 2.0' मोबाइल योजना शुरू।

    2. बिहार में 54 नए 4G टावर लगाए जाएंगे।

    3. भारतनेट से ग्रामीण क्षेत्रों में तेज इंटरनेट सुविधा।

    जागरण संवाददाता, पटना। भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्राहकों के लिए कई नई योजनाओं और डिजिटल सेवाओं की घोषणा की है।

    कंपनी ने एक रुपये में ‘फ्रीडम 2.0’ मोबाइल योजना, 1111 रुपये में तेज गति वाली फाइबर योजना समेत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष योजना शुरू की है।

    इसके साथ ही बिहार में चौथी पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क के विस्तार और भारतनेट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल संपर्क मजबूत करने की पहल की गई है।

    1 रुपये में 24 द‍िनों की वैधता 

    बीएसएनएल बिहार सर्किल के मुख्य महाप्रबंधक प्रदीप सिंह ने बताया कि ‘फ्रीडम 2.0’ मोबाइल योजना के तहत ग्राहकों को मात्र एक रुपये में 24 दिनों की वैधता मिलेगी।

    इसमें प्रतिदिन एक जीबी डेटा, 100 एसएमएस और असीमित वायस कालिंग की सुविधा होगी। कंपनी के अनुसार, यह योजना किफायती दरों पर देश के दूर-दराज क्षेत्रों को दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

    इसी तरह 1111 रुपये प्रति सप्ताह की विशेष ‘फाइबर फ्रीडम योजना’ में 200 एमबीपीएस तक इंटरनेट की गति, 5000 जीबी मासिक डेटा और 25 से अधिक प्रीमियम ओटीटी मंचों की सुविधा मिलेगी।

    एक ही कनेक्शन के माध्यम से तेज इंटरनेट और डिजिटल मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध कराने का दावा किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए 259 रुपये की विशेष योजना उपलब्ध कराई गई है।

    इसमें 700 जीबी तक 25 एमबीपीएस की गति और इसके बाद दो एमबीपीएस की गति, चौबीसों घंटे असीमित कॉलिंग तथा ओटीटी समेत अन्य सुविधाएं शामिल हैं।

    बीएसएनएल के स्व-सेवा मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से ‘बीएसएनएल निःशुल्क मनोरंजन टीवी’ सेवा भी शुरू की गई है।

    इसके अलावा ‘अपना ओटीटी स्वयं चुनें’ सुविधा के तहत ग्राहक अपनी पसंद के मनोरंजन मंचों का चयन और अनुकूलन कर सकेंगे।

    2399 रुपये की वार्षिक प्रीपेड योजना पर 47 दिनों की अतिरिक्त वैधता देने की भी घोषणा की गई है। इससे योजना की कुल वैधता 365 दिनों से बढ़कर 412 दिन हो जाएगी।

    बिहार में 54 नए चौथी पीढ़ी के मोबाइल टावर लगेंगे

    बिहार परिमंडल में चौथी पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क के विस्तार के तहत दूरसंचार सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। डिजिटल भारत निधि परियोजना के तहत ऐसे दूर-दराज क्षेत्रों में, जहां वर्तमान में मोबाइल सेवा उपलब्ध नहीं है, 54 नए चौथी पीढ़ी के मोबाइल टावर लगाए जाएंगे।

    इसके अलावा 34 मौजूदा स्थलों की चौथी पीढ़ी की क्षमता को उन्नत किया जाएगा। इससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट सेवा बेहतर होने की उम्मीद है।

    भारतनेट से गांवों में तेज इंटरनेट

    संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति वाली ब्रॉडबैंड सुविधा का विस्तार किया जा रहा है।

    इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को तेज इंटरनेट से जोड़ने के साथ गांवों में ई-शासन, ऑनलाइन शिक्षा, दूरचिकित्सा और अन्य डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है।

    बीएसएनएल ने कहा कि इन पहलों से बिहार के ग्रामीण और सुदूर इलाकों में डिजिटल संपर्क को नई गति मिलेगी और नागरिकों को सस्ती, सुरक्षित तथा विश्वसनीय डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।