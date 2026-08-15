₹1 में BSNL का बड़ा धमाका! 24 दिन तक 1GB डेटा रोज, अनलिमिटेड कॉलिंग; बिहार में 54 नए 4G टावर भी लगेंगे

डिजिटल डेस्क, पटना। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर BSNL ने मोबाइल और फाइबर ग्राहकों के लिए कई नई घोषणाएं की हैं। कंपनी ने नए ग्राहकों के लिए ₹1 का ‘फ्रीडम 2.0’ ऑफर पेश किया है। इसके साथ किफायती मोबाइल सेवा, हाई-स्पीड फाइबर इंटरनेट और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष प्लान की घोषणा की गई है।

₹1 वाले ऑफर में 24 दिनों की वैधता के साथ प्रतिदिन 1 GB डेटा, 100 SMS और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा बताई गई है। BSNL के मुताबिक इसका उद्देश्य कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ना है। ₹1 में 24 दिन का ऑफर, रोज मिलेगा 1GB डेटा ‘फ्रीडम 2.0’ ऑफर खास तौर पर नए ग्राहकों के लिए पेश किया गया है। कंपनी के अनुसार इसमें प्रतिदिन 1 GB डेटा और 100 SMS के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। इसकी वैधता 24 दिनों की होगी।

BSNL का कहना है कि किफायती मोबाइल सेवा के जरिए ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में भी डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करने की कोशिश की जा रही है। कंपनी ने इसे स्वतंत्रता दिवस पर ग्राहकों के लिए विशेष पेशकश बताया है।

₹1,111 में 200 Mbps स्पीड, 5,000GB डेटा फाइबर ग्राहकों के लिए भी BSNL ने विशेष लॉन्च ऑफर की घोषणा की है। ₹1,199 वाले नियमित प्लान को ₹1,111 प्रतिमाह में उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इसमें 200 Mbps तक की स्पीड और 5,000 GB मासिक डेटा मिलेगा।

इस प्लान में 25 से ज्यादा प्रीमियम OTT प्लेटफॉर्म तक पहुंच भी शामिल बताई गई है। यानी BSNL ग्राहक एक ही कनेक्शन से हाई-स्पीड इंटरनेट के साथ मनोरंजन सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। गांवों के लिए ₹259 का प्लान, 700GB तक डेटा ग्रामीण ग्राहकों के लिए BSNL ने ₹259 का विशेष एंट्री प्लान पेश किया है। इसमें 25 Mbps तक की स्पीड पर 700 GB तक डेटा मिलेगा। निर्धारित डेटा सीमा के बाद स्पीड 2 Mbps तक हो जाएगी।

इस प्लान के साथ भारत के किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा बताई गई है। ग्राहकों को Prasar Bharati WAVES का प्रीमियम ऐड-ऑन पैक ₹30 में लेने का विकल्प भी दिया गया है। सालाना प्लान में 47 दिन का बोनस ₹2,399 के वार्षिक प्रीपेड प्लान पर भी BSNL ने अतिरिक्त वैधता देने की घोषणा की है। इसके तहत ग्राहकों को 47 दिन अतिरिक्त मिलेंगे। इससे प्लान की कुल वैधता 365 दिन से बढ़कर 412 दिन हो जाएगी।

इसके अलावा BSNL मोबाइल ग्राहकों के लिए Free Entertainment TV की सुविधा भी शुरू की गई है। Selfcare App के जरिए लाइव टीवी चैनल और ऑन-डिमांड मनोरंजन सामग्री उपलब्ध कराने की बात कही गई है। बिहार में 54 नए 4G टावर, 2027 तक ऑन-एयर करने का लक्ष्य BSNL बिहार में अपने 4G नेटवर्क को भी विस्तार देने की तैयारी में है। डिजिटल भारत निधि परियोजना के तहत ऐसे दूरदराज क्षेत्रों में 54 नए 4G टावर लगाने की योजना है, जहां अभी किसी भी दूरसंचार कंपनी की मोबाइल सेवा उपलब्ध नहीं है।