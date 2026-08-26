BPSC TRE-4 में शिक्षक बनते ही कितनी मिलेगी सैलरी? कक्षा 1 से 12 तक का पूरा गणित यहां समझें
Bihar Teacher Salary: BPSC TRE-4 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति के बाद वेतन, भत्ते समेत कई सुविधाएं दी जाएंगी।
HighLights
कक्षा 1-5 शिक्षकों का मूल वेतन ₹25,000, नेट सैलरी ₹48,880.
कक्षा 9-10 TGT शिक्षकों का मूल वेतन ₹31,000, नेट सैलरी ₹59,860.
शिक्षकों को NPS के तहत मिलेगी पेंशन, पुरानी योजना से अलग.
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में BPSC TRE-4 शिक्षक भर्ती को लेकर एक ओर अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो रहा है, वहीं दूसरी ओर बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी में जुटा है।
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक 33,274 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। बीपीएससी ने परीक्षा तिथि को लेकर संभावित टाइमलाइन भी बताया है।
सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भर्ती सिर्फ नौकरी का अवसर नहीं है, बल्कि इसमें बेहतर वेतन और रिटायरमेंट के बाद पेंशन की व्यवस्था भी शामिल है।
हालांकि अलग-अलग कक्षाओं के शिक्षकों के लिए बेसिक पे और पे-लेवल अलग निर्धारित हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किस स्तर के शिक्षक को कितनी सैलरी मिलेगी और रिटायरमेंट के बाद पेंशन की व्यवस्था कैसी होगी।
कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक की कितनी होगी सैलरी?
कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक शिक्षकों के लिए बेसिक पे 25,000 रुपये होगी। यह पद Pay Level-6 में आता है। इस पे-लेवल में वेतनमान 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक है।
बेसिक पे के अलावा शिक्षकों को नियमानुसार महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), मेडिकल और अन्य अनुमन्य भत्ते भी मिलेंगे। उपलब्ध वेतन विवरण के अनुसार शुरुआती नेट सैलरी करीब 48,880 रुपये तक हो सकती है।
कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों को कितना मिलेगा?
कक्षा 6 से 8 तक के मध्य एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए बेसिक पे 28,000 रुपये बताई गई है। यह पद Pay Level-7 में आता है।
इस पे-लेवल का वेतनमान 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक है। विभिन्न भत्तों को जोड़ने के बाद शुरुआती नेट वेतन करीब 54,370 रुपये होने का अनुमान है।
कक्षा 9 से 10 के TGT की सैलरी
कक्षा 9 से 10 तक के माध्यमिक शिक्षक (TGT) के लिए बेसिक पे 31,000 रुपये निर्धारित है। यह पद भी Pay Level-7 के अंतर्गत आता है।
इसका वेतनमान 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक है। DA, HRA और अन्य अनुमन्य भत्तों को जोड़ने के बाद शुरुआती नेट सैलरी करीब 59,860 रुपये हो सकती है।
कक्षा 11 से 12 के PGT को कितना वेतन?
कक्षा 11 से 12 तक के उच्च माध्यमिक शिक्षक (PGT) के लिए बेसिक पे 32,000 रुपये बताई गई है। यह पद Pay Level-8 में आता है।
Pay Level-8 में वेतनमान 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये तक है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार शुरुआती नेट वेतन करीब 61,690 रुपये तक हो सकता है।
कंप्यूटर शिक्षक की सैलरी भी आकर्षक
BPSC TRE-4 के तहत कंप्यूटर शिक्षक के लिए भी Pay Level-8 के अनुसार वेतन मिलने की जानकारी दी गई है। इस पद पर वेतन करीब 47,600 रुपये से शुरू होने की बात कही गई है।
हालांकि कंप्यूटर शिक्षक समेत सभी पदों पर वास्तविक इन-हैंड सैलरी में DA, HRA, मेडिकल और अन्य भत्तों के साथ विभिन्न कटौतियों का असर पड़ेगा।
एक नजर में BPSC TRE-4 शिक्षक की सैलरी
शिक्षक का स्तर- बेसिक पे- पे-लेवल वेतनमान- अनुमानित शुरुआती नेट सैलरी
- कक्षा 1-5 ₹25,000 Level-6 ₹35,400-1,12,400 करीब ₹48,880
- कक्षा 6-8 ₹28,000 Level-7 ₹44,900-1,42,400 करीब ₹54,370
- कक्षा 9-10 (TGT) ₹31,000 Level-7 ₹44,900-1,42,400 करीब ₹59,860
- कक्षा 11-12 (PGT) ₹32,000 Level-8 ₹47,600-1,51,100 करीब ₹61,690
- कंप्यूटर शिक्षक — Level-8 ₹47,600 से भत्ते व कटौती के अनुसार
- रिटायरमेंट के बाद मिलेगी पेंशन, लेकिन NPS के तहत
BPSC TRE-4 के तहत नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन की व्यवस्था नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत होगी। बिहार में 1 सितंबर 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए NPS व्यवस्था लागू होने की बात कही गई है।
NPS में कर्मचारी के वेतन से निर्धारित अंशदान किया जाता है। इसमें सरकार की ओर से भी नियमानुसार अंशदान किया जाता है। रिटायरमेंट के समय मिलने वाली राशि कर्मचारी के कुल योगदान, निवेश से मिलने वाले रिटर्न और उस समय लागू नियमों पर निर्भर करेगी।
इसलिए NPS को पुरानी पेंशन योजना (OPS) की तरह निश्चित पेंशन वाली व्यवस्था नहीं समझना चाहिए। दोनों की संरचना और रिटायरमेंट लाभ अलग-अलग हैं।
इन-हैंड सैलरी में हो सकता है बदलाव
अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर बताई गई नेट सैलरी अनुमानित है। वास्तविक वेतन नियुक्ति के समय लागू सरकारी नियम, पोस्टिंग का स्थान, DA-HRA की दर, अन्य भत्ते और वेतन से होने वाली कटौतियों के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है।
इसी तरह NPS के तहत रिटायरमेंट पर मिलने वाली राशि भी पहले से निश्चित नहीं होती। यह कर्मचारी के योगदान, निवेश रिटर्न और उस समय लागू नियमों के आधार पर तय होगी।
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